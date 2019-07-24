Проповедник 4 сезон: дата выхода и трейлер финальной части

Проповедник 4 сезон: смотреть онлайн финальный трейлер / скриншот

Сериал Проповедник, экранизация которого началась в 2014 году подошел к концу, и в 4 сезоне герои должны будут предотвратить настоящий апокалипсис.

Финальный 4 сезон сериала Проповедник выходит на телеканале АМС 4 августа, и официально завершает сериал.

В финале Джесси Кастер (Доминик Купер) найдет Бога, наконец обретет мир от своего прошлого и они с Тюлип (Рут Негга) определятся со своими чувствами.

Его друг-вампир Кэссиди (Джозеф Гилган) после долгих лет пьянок и угара обретет настоящий покой, а тайное общество наследников Христа сможет прекратить свое существование.

В финале Джесси сможет безболезненно избавиться от Генезиса, и все сверхъестественные существа получат то, чего так давно хотели.

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Последний сезон сериала будет очень зрелищный, обещают шоураннеры, которые уже поделились несколькими секретами будущего шоу.

"Мы делали [сериал] всё безумнее и безумнее... в нём есть кадр, на котором видно, как Бог создаёт динозавров... Когда мой напарник Эван [Голдберг] отправил записку команде VFX с просьбой добавить динозаврам анусы, я понял, что шоу слетело с катушек. К чести команды, они реально их добавили", - рассказал Сет Роган, продюсер сериала.

Проповедник 4 сезон смотреть онлайн официальный трейлер:

Ранее стало известно, что сериал Пацаны, который также экранизируется по комиксам DC, автоматически был продлен на 2 второй сезон еще до выхода, и его стоит ожидать еще до конца 2020 года.