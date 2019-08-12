Сергей Полунин / Instagram

Балерун-украинофоб Сергей Полунин уже давно и по-разному заигрывал с Владимиром Путиным, лицо которого набил себе поближе к сердцу, но наконец его старания получили результат.

Путин поставил Сергея Полунина управлять Академией хореографии в Севастополе в оккупированном Крыму, и Полунин поспешил похвастаться этим.

"Вчерашний приказ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", - скромно написал Полунин.

Приказ пришел от имени минкульта Мединского, но все прекрасно знают, что после тату с лицом Путина, такое можно получить только от самого диктатора.

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Теперь танцор назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии, которая якобы управляется Россией.

"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", – говорится в документе, который опубликовал Полунин.

А подобное объявление в наследующей СССР России означает также и официальную победу Полунина на предстоящих выборах ректора.

Сергей Полунин c Путиным и Коловратом / Instagram

Напомним, что украинский балерун Сергей Полунин во время войны России с Украиной набил себе татуировку с лицом Путина на груди, а под ней коловрат, и признался в любви напавшему на Украину диктатору.