Фильм Зеленского принес бюджету убытки на миллионы

Я, ти, він, вона / 1+1

Фильм Я, ты, он и она ООО "Кино Квартал" и Владимира Зеленского в 2017 году получил 17,62 миллионов гривен от Госкино в рамках 10 конкурсного отбора, но до сих пор не вернул всю сумму в полном объеме.

Телестудия Зеленского нанесла убытки украинскому бюджету на миллионы гривен, сообщает издание Украинские новости со ссылкой на ответ Госкино на их запрос.

Речь идет о проверке потраченных на фильмы 500 миллионов гривен, которые Госкино, так и не смогло в полном объеме получить назад.

Причем, фильм при этом вошел в 6 из 80 конкурсных кинолент, которые за два года смогли таки выйти в прокат и вернуть хотя бы часть из потраченных на поддержку 0,5 млрд грн бюджетных денег.

Кассовые сборы фильма составили 71,06 млн грн, и создатели неплохо заработали. Но денег на компенсацию Госкино не хватило. Всего в бюджет было возвращено 13,2 млн грн, что на 4,4 млн грн меньше полученных бюджетных денег.

Так, судя, по отчету, кварталовцы получили 17620,6 тысяч гривен, а заплатили 13198218,90.

Ранее появилась информация, что с 2017 года Госкино выдало почти 500 миллионов гривен из госбюджета. Судя по отчетам, назад вернулось около 4% от суммы.