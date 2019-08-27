Алина Паш в куртке с флагом России вызвала споры в сети

Алина Паш / Instagram

Алина Паш засветилась в курточке с расцветкой российского флага, и провокационной подписью после того, как спела на мероприятии вместо парада на Майдане в День Независимости.

Певица Алина Паш, которая является протеже Ивана Дорна в 2019 году исполнила свой реп в перерыве с Гимном Украины, но вызвала возмущение украинцев, и не только своими гастролями в России, но и странными фото в соцсетях.

Так, на архивном фото из 2012 года она позировала в куртке, которая по цвету похожа на флаг РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал Василий Савчур.

Он заметил, что когда ей написал про российскую символику, она только отмахнулась, а сейчас удалила тот комментарий из своего Instagram.

На скриншоте видно, что написано: "Дитино! Ото ж москальский прапор". В ответ она написала: "А я і свого научаюсь, і чужого не цураюсь, а хулє?".

"Ой, не вдобно вийшло", - написал Василий Савчур, публикую скриншоты. Естественно, Паш поспешила подчистить концы, но все равно появились недовольные ее поведением.

"Вона: давала Концерти в Москві" це факт!!!", "І в Криму!", "Не варто було переривати Державний гімн цим посміховиськом, яке не асоціюється з Україною ні за виглядом, ні за змістом.", "Презику пофік, його електорату теж", - пишут в комментариях к посту Василия.

Сама же певица призналась, что она устала удалять гневніе комментарии у себя в Instagram, и вместо диалога пригласила потратиться на свой новый концерт:

"сіх хоробрих хейтерів чекаю о 23:00 на CEMENT stage, за адресою Світлогорська 2/25, бо Я задовбалась Ваші матюки банити – приходьте, вижену із Вас диявола)", - написала она.

Впрочем, не всем пользователям сети понравилось ее обращение - Хейтеры все равно продолжили писать негативные комментарии:

"Бл* не позорся з своїми виступами,це було найгірше святкування ", "Не ну сегодня ты пробила дно, конечно", "Ганьба!", "Спела ты а стыдно мне", - пишут в комментариях.

Напомним, в День Независимости Украины в 2019 году впервые был отменен парад на Крещатике и на Майдане, а на центральной площади страны прошли мероприятия ко Дню Независимости, среди которых исполнение Национального Гимна, после которого спела свою песню Алина Паш, которую называют протеже Ивана Дорна и выступала в России еще в 2018 году.