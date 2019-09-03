Терминатор Темная судьба: Кэмерон планирует снять каноничную трилогию

Джеймс Кэмерон Терминатор / la-mancha-movie.weebly.com

Знаменитый режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон поделился планами на будущее франшизы Терминатор, в которую он так вовремя и удачно вернулся.

Джеймс Кэмерон обещает, что снимет трилогию по миру Терминатора, при условии, что Терминатор: Темная судьба станет кассовым, пишет Deadline.

"Если соберем достаточно денег, то будем точно знать, в каком направлении двигаться с последующими фильмам", — заявил Кэмерон.

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Кэмерон снимает новый фильм, как прямое продолжение Терминатор 2: Судный день 1991 года. Кэмерон добавил, что возможность возродить Терминатора и снять продолжение, обойдя несколько частей, была дана только с согласия главы студии Skydance Дэвида Эллисона.

"Это была довольно нестандартная ситуация, так как в создании трех фильмов я не участвовал, но когда я поговорил с ним, то понял: ему нравится идея вернуться к основам, сделать продолжение второго "Терминатора". Идея была интригующей", - сказал Кэмерон.

Он также отметил, что только на проработку сюжета, который бы смог понравиться актрисе Линде Хэмилтон (Саре Коннор), ушло несколько недель.

"Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов", — добавил режиссер.

Терминатор 6: фатум смотреть онлайн дублированный русский трейлер:

Напомним, режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части Дэдпула. В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.

Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 года.