Терминатор Темная судьба: Кэмерон планирует снять каноничную трилогию

После выхода фильма Терминатор: Фатум, режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон может снять полноценную трилогию по вселенной.
Знаменитый режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон поделился планами на будущее франшизы Терминатор, в которую он так вовремя и удачно вернулся.
Джеймс Кэмерон обещает, что снимет трилогию по миру Терминатора, при условии, что Терминатор: Темная судьба станет кассовым, пишет Deadline.
"Если соберем достаточно денег, то будем точно знать, в каком направлении двигаться с последующими фильмам", — заявил Кэмерон.
Читайте такжеТерминатор 6: новый трейлер, сюжет и актеры фильма
Кэмерон снимает новый фильм, как прямое продолжение Терминатор 2: Судный день 1991 года. Кэмерон добавил, что возможность возродить Терминатора и снять продолжение, обойдя несколько частей, была дана только с согласия главы студии Skydance Дэвида Эллисона.
"Это была довольно нестандартная ситуация, так как в создании трех фильмов я не участвовал, но когда я поговорил с ним, то понял: ему нравится идея вернуться к основам, сделать продолжение второго "Терминатора". Идея была интригующей", - сказал Кэмерон.
Он также отметил, что только на проработку сюжета, который бы смог понравиться актрисе Линде Хэмилтон (Саре Коннор), ушло несколько недель.
"Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов", — добавил режиссер.
Терминатор 6: фатум смотреть онлайн дублированный русский трейлер:
Напомним, режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части Дэдпула. В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.
Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 года.