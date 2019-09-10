Крепостная 2 сезон: что было в 10 серии сериала

10 сентября 2019, 20:30

Новая 10 серия 2 сезона крепостной выходит вечером 10 сентября. Что показали в 10 серии 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная
Крепостная / СТБ

Новая серия 2 сезона Крепостной выходит с 10 сентября в 21:00. Что было в 10 серии 2 сезона Крепостной, и что ждет Катерину из-за ссоры с Упырем - смотри и читай в новой серии.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 10 сентября выходит 34 серии, она же 10 серия 2 сезона. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 по одной новой серии в день - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 34 серии смотреть онлайн анонс

Галя и Панас решились сыграть свадьбу, Натали и Григорий узнали об этом и захотели помочь с организацией праздника. Чета Червинских так расщедрилась, что даже дала за Галей доброе приданое. Все просто прекрасно, и за эти деньги они даже смогут купить корову, но жизнь омрачает управляющий Яша, у которого были свои планы на Галю.

Больше всего Галя боится того, что ее грех ляжет на молодую семью. Все знают о том, что она не чиста и не непорочна, как положено невесте. Удалось ли ей скрыть свой позор?

Григория Петровича ожидают новые проблемы. Дорошенко никак не может понять, зачем зять купил поместье Шефер по завышенной цене. Сгоревшее здание ушло бы на аукционе за копейки! Червинский не отвечает прямо, юлит и сыплет отговорками. Пан Дорошенко начал переживать за свою дочь, которая живет вместе с таким несдержанным и расточительным мужчиной, но потом начали всплывать подробности махинаций Григория.

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Василина неожиданно умерла, и Катя тяжело переживает смерть подруги, и не только она. Все девочки мадам Макаровой горюют по Василине. Любовь Васильевна даже закрыла бордель на день, чтобы все смогли как следуют оплакать погибшую. 

Их траур нарушило вторжение Лютович. Убийца без стыда вошел в дом, где вчера отнял молодую жизнь. Он пришел далеко не с повинной: Упырь требует у мадам Макаровой компенсации! Оказывается, жестокий убийца получил свое - спасая Катю, Василина увела его, и тамнаградила сифилисом.

Катя бесстрашно выступила против убийцы и пригрозила ему полицией. Теперь Любовь Васильевна боится еще и за жизнь Кити. Мадам знает: Лютович уже убил одну девушку и ему ничего не стоит лишить жизни еще одну…

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 10 серию - 10-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 11 серию Крепостной 11 сентября.

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