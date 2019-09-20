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Лига смеха 2019 5 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: Летний Кубок в Одессе

20 сентября 2019, 20:00

9 выпуск 5 сезона шоу Лига смеха 2019 вышел 20 сентября в 20:20 на телеканале 1 + 1. Как прошла первая игра летнего и осеннего сезона - смотрите и читайте на Главреде

Лига Смеха 2019
Лига Смеха 2019: 9 выпуск онлайн / Пресс-служба

Новый 9 выпуск 5 сезона Лиги Смеха 2019 выходит 20 сентября на 1+1. Это трансляция Летнего кубка, в котором приняли участия новые тренеры, и новый ведущий после ухода Владимира Зеленского.

В 9 выпуске 5 сезона Лиги Смеха 2019 ведущими стали Гарик БирчаВлад ЯмаСтанислав БокланЮрий Ткач и Наталья Могилевская.
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Место Владимира Зеленского занял Евгений Кошевой, который в предыдущих сезонах был одним из тренеров. Шоумен поделился своими впечатлениями о новой "должности":

"Когда ты сидишь в жюри, у тебя больше ответственности перед своей командой. Когда ты ведущий, предпочтение придаешь всей игре, поддерживаешь все команды. В целом, ответственности меньше. Но объем любви к проекту и к каждой команде вырос в разы".

Наталья Могилевская играла с командой Винницкие, появляясь на сцене во многих миниатюрах. Так, в одной из них Наталья вместе с актрисой команды Ириной Сопонару показала, как правильно нужно проходить фейс-контроль в клубе. Правда, в реальной жизни у певицы был опыт, когда ее не захотели пускать в заведение.

"Это было в Голландии на улице гей-клубов. Мы хотели с подружкой потусить, но ни в один клуб нас не пустили. По понятным причинам, ведь туда в принципе не пускали девушек.  Но потом я встретила своих знакомых ребят, которые и помогли нам пройти фейс-контроль", – призналась уже после игры Могилевская.

В своем выступлении Винницкие коснутся и политических тем. Например, найдут кое-что общее в биографии Натальи Могилевской и Петра Порошенко – "Они оба проиграли Зеленскому в финале".

Сама певица за кулисами о политике говорила немного: "Я к ней не имею отношение. Главный мой вклад в политику – это моя детская школа талантов Talant School. Вот увидите, через 30 лет мои ученики будут становиться классными артистами, мудрыми министрами и всемирно известными учёными. Это и есть моя политика".

Лига Смеха 2019
Лига Смеха 2019 / пресс-служба

Поскольку игра проходила в Одессе, команды не упустили возможности пошутить о традиционных "мидиях, рапанах, кукурузе". Так, ребята из Николь Кидман представили одесский пляж в недалеком будущем. И традиционные дары моря там таки были

Ребята считают, что конкуренцию классическим торговцам составят дроны, которые будут доставлять еду. А как продавцы будут отвоевывать свое право на торговлю – узнаешь уже скоро.

Команда Отель 72 не обошла вниманием местные достопримечательности.

"Все говорят, что в Одессе дорого. Вы посмотрите на памятник Дюку. Даже он своим жестом намекает – я вас умоляю, какое дорого?!", - пошутили ребята.

В выпуске приняли участие 5 команд: Стадион ДиброваОтель 72Трио разные и ведущаяНиколь Кидман и Винницкие.

Следующая игра, которую покажут в эфире телеканала 1+1 – это Кубок чемпионов.

Лига смеха 2019 5 сезон 9 выпуск смотреть онлайн видео: Полный выпуск от 20.09.2019:

Новые выпуски Лиги Смеха 2019 будут выходить на 1+1 в пятницу в 20:20. Посмотреть онлайн и почитать, что было, можно также на сайте Главред.

Наталья Могилевская 95 Квартал Евгений Кошевой Лига смеха Влад Яма Юрий Ткач Станислав Боклан
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