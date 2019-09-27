Лига смеха 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: Жемчужина у моря Летний Кубок в Одессе

10 выпуск 5 сезона шоу Лига смеха 2019 вышел 27 сентября на телеканале 1 + 1. Как прошла первая игра летнего и осеннего сезона - смотрите и читайте на Главреде
Новый 10 выпуск 5 сезона Лиги Смеха 2019 выходит 27 сентября на 1+1. Это трансляция Летнего кубка, в котором приняли участия новые тренеры, и новый ведущий после ухода Владимира Зеленского.
В 9 выпуске 5 сезона Лиги Смеха 2019 ведущими стали Гарик Бирча, Влад Яма, Станислав Боклан, Юрий Ткач и Наталья Могилевская.
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Выступать команды-чемпионы будут в своих золотых составах, то есть с теми же тренерами, с которыми ранее уже побеждали. А именно, команда Загорецька Л.С. выйдет на сцену вместе с тренером Юрием Горбуновым, Луганская сборная и Отдыхаем вместе – с Еленой Кравец, V.I.P. Тернопiль – с Сергеем Сивохо, Стояновка – с Олей Поляковой и команда Прозрачный гонщик – с Игорем Ласточкиным.
Первой на сцене появится команда Загорецька Л.С. и сразу начнет навязывать своему тренеру Юрию Горбунову… внебрачного сына. А еще участники впервые признаются, кто такая на самом деле Загорецкая, и что, по их мнению, означает понятие секс.
Оля Полякова во время выступления перевоплотилась в продавщицу на одесском пляже, а фронтмен Стояновки стал президентом Молдовы. Всем зрителям было жарко.
Игорь Ласточкин снова вернулся вместе с легендарным Прозрачным гонщиком, и за время отсутствия его социофобия не уменьшилась, а юмора не прибавилось.
Их номер будет построен на репетиции первого похода в кабинет президента Владимира Зеленского, причем один из актеров во время выступления даже рухнет на колени.
"Было бы здесь хорошо, Зеленский бы отсюда не ушел", – выскажут предположение актеры, почему Владимир покинул Лигу смеха и занялся политикой.
Елена Кравец и Луганская сборная с Отдыхаем вместе, не упали лицом в грязь, и выдали все свои шутки, достойные одного из лучших тренеров
Тренер Сергей Сивохо появится на сцене в вышиванке и теплой казацкой шапке, несмотря на 30-градусную жару, и на своем примере докажет, что донецкий парень легко сможет ужиться с жителями западной Украины. Его подопечные из команды V.I.P. Тернопiль пройдутся в своих номерах по Кате Осадчей, Святославу Вакарчуку и Петру Порошенко.
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Лига смеха 2019 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн видео: Полный выпуск от 27.09.2019:
Новые выпуски Лиги Смеха 2019 будут выходить на 1+1 в пятницу в 20:20. Посмотреть онлайн и почитать, что было, можно также на сайте Главред.