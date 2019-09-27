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Лига смеха 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: Жемчужина у моря Летний Кубок в Одессе

27 сентября 2019, 20:00

10 выпуск 5 сезона шоу Лига смеха 2019 вышел 27 сентября на телеканале 1 + 1. Как прошла первая игра летнего и осеннего сезона - смотрите и читайте на Главреде

Лига Смеха 2019
Лига Смеха 2019: 10 выпуск онлайн / 1+1

Новый 10 выпуск 5 сезона Лиги Смеха 2019 выходит 27 сентября на 1+1. Это трансляция Летнего кубка, в котором приняли участия новые тренеры, и новый ведущий после ухода Владимира Зеленского.

В 9 выпуске 5 сезона Лиги Смеха 2019 ведущими стали Гарик БирчаВлад ЯмаСтанислав БокланЮрий Ткач и Наталья Могилевская.

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Выступать команды-чемпионы будут в своих золотых составах, то есть с теми же тренерами, с которыми ранее уже побеждали. А именно, команда Загорецька Л.С. выйдет на сцену вместе с тренером Юрием ГорбуновымЛуганская сборная и Отдыхаем вместе – с Еленой КравецV.I.P. Тернопiль – с Сергеем СивохоСтояновка – с Олей Поляковой и команда Прозрачный гонщик – с Игорем Ласточкиным

Первой на сцене появится команда Загорецька Л.С. и сразу начнет навязывать своему тренеру Юрию Горбунову… внебрачного сына. А еще участники впервые признаются, кто такая на самом деле Загорецкая, и что, по их мнению, означает понятие секс.

Лига Смеха 2019
Лига Смеха 2019: 10 выпуск Жемчужина у моря / 1+1

Оля Полякова во время выступления перевоплотилась в продавщицу на одесском пляже, а фронтмен Стояновки стал президентом Молдовы. Всем зрителям было жарко.

Игорь Ласточкин снова вернулся вместе с легендарным Прозрачным гонщиком, и за время отсутствия его социофобия не уменьшилась, а юмора не прибавилось.

Их номер будет построен на репетиции первого похода в кабинет президента Владимира Зеленского, причем один из актеров во время выступления даже рухнет на колени.

Лига Смеха 2019
Лига Смеха 2019: 10 выпуск 5 сезон / 1+1

"Было бы здесь хорошо, Зеленский бы отсюда не ушел", – выскажут предположение актеры, почему Владимир покинул Лигу смеха и занялся политикой.

Елена Кравец и Луганская сборная с Отдыхаем вместе, не упали лицом в грязь, и выдали все свои шутки, достойные одного из лучших тренеров

Тренер Сергей Сивохо появится на сцене в вышиванке и теплой казацкой шапке, несмотря на 30-градусную жару, и на своем примере докажет, что донецкий парень легко сможет ужиться с жителями западной Украины.  Его подопечные из команды V.I.P. Тернопiль пройдутся в своих номерах по Кате Осадчей, Святославу Вакарчуку и Петру Порошенко.

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Лига смеха 2019 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн видео: Полный выпуск от 27.09.2019:

Новые выпуски Лиги Смеха 2019 будут выходить на 1+1 в пятницу в 20:20. Посмотреть онлайн и почитать, что было, можно также на сайте Главред.

Юрий Горбунов Наталья Могилевская Оля Полякова Елена Кравец Вечерний квартал 95 Квартал Лига смеха Влад Яма Сергей Сивохо Игорь Ласточкин Юрий Ткач Станислав Боклан
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