Лига смеха 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: Жемчужина у моря Летний Кубок в Одессе

Лига Смеха 2019: 10 выпуск онлайн / 1+1

Новый 10 выпуск 5 сезона Лиги Смеха 2019 выходит 27 сентября на 1+1. Это трансляция Летнего кубка, в котором приняли участия новые тренеры, и новый ведущий после ухода Владимира Зеленского.

В 9 выпуске 5 сезона Лиги Смеха 2019 ведущими стали Гарик Бирча, Влад Яма, Станислав Боклан, Юрий Ткач и Наталья Могилевская.

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Выступать команды-чемпионы будут в своих золотых составах, то есть с теми же тренерами, с которыми ранее уже побеждали. А именно, команда Загорецька Л.С. выйдет на сцену вместе с тренером Юрием Горбуновым, Луганская сборная и Отдыхаем вместе – с Еленой Кравец, V.I.P. Тернопiль – с Сергеем Сивохо, Стояновка – с Олей Поляковой и команда Прозрачный гонщик – с Игорем Ласточкиным.

Первой на сцене появится команда Загорецька Л.С. и сразу начнет навязывать своему тренеру Юрию Горбунову… внебрачного сына. А еще участники впервые признаются, кто такая на самом деле Загорецкая, и что, по их мнению, означает понятие секс.

Лига Смеха 2019: 10 выпуск Жемчужина у моря / 1+1

Оля Полякова во время выступления перевоплотилась в продавщицу на одесском пляже, а фронтмен Стояновки стал президентом Молдовы. Всем зрителям было жарко.

Игорь Ласточкин снова вернулся вместе с легендарным Прозрачным гонщиком, и за время отсутствия его социофобия не уменьшилась, а юмора не прибавилось.

Их номер будет построен на репетиции первого похода в кабинет президента Владимира Зеленского, причем один из актеров во время выступления даже рухнет на колени.

Лига Смеха 2019: 10 выпуск 5 сезон / 1+1

"Было бы здесь хорошо, Зеленский бы отсюда не ушел", – выскажут предположение актеры, почему Владимир покинул Лигу смеха и занялся политикой.

Елена Кравец и Луганская сборная с Отдыхаем вместе, не упали лицом в грязь, и выдали все свои шутки, достойные одного из лучших тренеров

Тренер Сергей Сивохо появится на сцене в вышиванке и теплой казацкой шапке, несмотря на 30-градусную жару, и на своем примере докажет, что донецкий парень легко сможет ужиться с жителями западной Украины. Его подопечные из команды V.I.P. Тернопiль пройдутся в своих номерах по Кате Осадчей, Святославу Вакарчуку и Петру Порошенко.

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Лига смеха 2019 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн видео: Полный выпуск от 27.09.2019:

Новые выпуски Лиги Смеха 2019 будут выходить на 1+1 в пятницу в 20:20. Посмотреть онлайн и почитать, что было, можно также на сайте Главред.