  1. Главная
  3. Stars

M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления

30 ноября 2019, 21:36

Уже известны победители M1 Music Awards 2019. Во время гала-концерта в Киеве во Дворце Спорта прошла церемония награждения, во время которой назвали имена всех победителей .

M1 Music Awards 2019
M1 Music Awards 2019 / M1

Церемония награждения M1 Music Awards 2019 прошла в Киеве 30 ноября во Дворце Спорта. По результатам голосовая определили победителей в 12 номинациях на M1 Music Awards 2019 V.  

Спешим показать онлайн видео всех выступлений победителей и полный список награжденных на M1 Music Awards 2019.

Читайте такжеM1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019

Лучшие из лучших украинского шоу-бизнеса борются за победу в 10 номинациях: Хит года, Певец года, Певица года, Группа года, Прорыв года, Клип года, Рок. Только Рок, Червона Рута, Dance Parade и Золотой граммофон.

Список победителей M1 Music Awards 2019

Хит года совместно с радиостанцией "Хит FM":

M1 Music Awards 2019 Время и Стекло
M1 Music Awards 2019 Время и Стекло / М1
  • Monatik – Love It Ритм
  • беz ограничения – Зорі запалалі
  • Антитела – Вірила
  • Время и Стекло – Дим
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю

Певец года:

  • Monatik
  • Alekseev
  • Melovin
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

Певица года:

M1 Music Awards 2019 NK
M1 Music Awards 2019 NK / М1
  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

Группа года:

M1 Music Awards 2019 Время и Стекло
M1 Music Awards 2019 Время и Стекло / М1
  • Dzidzion
  • Kadnay
  • Mozgi
  • Время и стекло
  • Вопли Видоплясова

Прорыв года:

M1 Music Awards 2019 Меловин
M1 Music Awards 2019 Меловин / М1
  • Melovin – Ти
  • Артем Пивоваров – No.1
  • alyona alyona – Велика й смішна
  • Коррупция – Червоний оксамит
  • Alina Pash feat. FREEL – Чи й не пили

Клип года:

  • Michelle Andrade – Hasta La Vista
  • Светлана Тарабарова – Мені казково
  • Никита Ломакин – Віолончель
  • Тина Кароль – Вабити
  • Monatik – Каждый раз

Рок. Только Рок совместно с радиостанцией Радио Рокс:

M1 Music Awards 2019 Без обмежень
M1 Music Awards 2019 Без обмежень / М1
  • Антитела – Вірили
  • THE HARDKISS – Коханці
  • Без обмежень – Зорі запалали
  • Тина Кароль и Бумбокс – Безодня
  • Сергей Бабкин – Моє кохання

Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Украина:

  • Время и Стекло – Дим
  • Злата Огневич – Солодка кара
  • Виталий Козловский – Мала
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • Мята – Там, де рай

Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM:

M1 Music Awards 2019
M1 Music Awards 2019 Monatik – Love It Ритм / М1
  • Kishe – Цю ніч
  • MARUV – Siren Song
  • Monatik – Love It Ритм
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло
  • Время и Стекло – Дим

Золотой граммофон совместно с радиостанцией Русское Радио Украина:

M1 Music Awards 2019
M1 Music Awards 2019 Тина Кароль / M1
  • Время и Стекло – Дим
  • Оля Цибульская – Дівчинка
  • Олег Винник – Роксолана
  • Тина Кароль – Сила высоты
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю

музыка клип M1 Music Awards новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:26
Гороскоп на завтра: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
19:57
Украина узнала соперников на Евро-2020
19:53
"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа
19:30
Маникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
19:21
Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху
19:04
Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета
19:00
M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019 Видео
18:50
Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца
18:38
В ОБСЕ заговорили о новых участках разведения сил на Донбассе
18:25
Киевлянам пригрозили отключать электричество за долги: что известно
18:14
"Шаг к международному признанию": в России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
18:00
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 30-11-2019 прямой эфир Видео
17:48
Госпогранслужба задержала грузовик с 370 кг героина Фото Видео
17:33
Зеленский анонсировал встречу со студентами, избитыми "беркутовцами" на Майдане в 2013 году
17:21
"Ущерб исчисляется в миллионах": глава Ощадбанка назвал унесенную из взорванного отделения сумму Фото
16:56
"Нас обманывают": Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным
16:30
"Понесут ответственность": Бородянский нацелился регулировать контент в блогосфере
16:09
Смертоносное землетрясение в Албании: количество жертв достигло полусотни Фото Видео
15:54
В России поставили условия Украине для прямых поставок газа
15:26
"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписи
14:55
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
14:31
В Кабмине не исключили закупку газа напрямую в России
14:09
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
14:09
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
13:55
"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областей
13:28
Цены на отопление должны быть снижены уже в декабре – Зеленский Видео
13:24
В аннексированном Крыму резко возросло число ВИЧ-инфицированных женщин Видео
13:06
"Раздолбайство": под Киевом внезапно позеленело озеро
12:30
"Пожар, взрыв и три тела": в Харькове случился ужасный инцидент Фото
12:11
Посеявшие бурю сторонники Порошенко заскулили, получив обратку мнение
12:00
Мощный взрыв в Ощадбанке: выяснилось, чем в Киеве могли подорвать банкомат Фото Видео
12:00
Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 29-11-2019 Видео
12:00
Канадка, британка и андеркат - самые трендовые мужские стрижки 2019-2020 - 36 фото Фото Видео
11:31
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
10:50
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
10:39
Почему украинцы "разлюбили" Зеленского мнение
10:31
Синоптик предупредил, когда Киев притрусит снегом: названа дата Фото Видео
10:14
"Обосрались, когда шарахнуло": в Киеве грабители взорвали Ощадбанк - видео Видео
10:01
В Apple оправдались за "российский" Крым Видео
10:00
Маникюр зима 2020: модный и самый красивый маникюр на Новый год крысы - 44 фото Фото
10:00
M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации Фото Видео
09:37
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
09:30
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
09:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять