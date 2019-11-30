M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления

Уже известны победители M1 Music Awards 2019. Во время гала-концерта в Киеве во Дворце Спорта прошла церемония награждения, во время которой назвали имена всех победителей .
Церемония награждения M1 Music Awards 2019 прошла в Киеве 30 ноября во Дворце Спорта. По результатам голосовая определили победителей в 12 номинациях на M1 Music Awards 2019 V.
Спешим показать онлайн видео всех выступлений победителей и полный список награжденных на M1 Music Awards 2019.
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Лучшие из лучших украинского шоу-бизнеса борются за победу в 10 номинациях: Хит года, Певец года, Певица года, Группа года, Прорыв года, Клип года, Рок. Только Рок, Червона Рута, Dance Parade и Золотой граммофон.
Список победителей M1 Music Awards 2019
Хит года совместно с радиостанцией "Хит FM":
- Monatik – Love It Ритм
- беz ограничения – Зорі запалалі
- Антитела – Вірила
- Время и Стекло – Дим
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
Певец года:
- Monatik
- Alekseev
- Melovin
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
Певица года:
- Michelle Andrade
- Джамала
- NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
- Тина Кароль
Группа года:
- Dzidzion
- Kadnay
- Mozgi
- Время и стекло
- Вопли Видоплясова
Прорыв года:
- Melovin – Ти
- Артем Пивоваров – No.1
- alyona alyona – Велика й смішна
- Коррупция – Червоний оксамит
- Alina Pash feat. FREEL – Чи й не пили
Клип года:
- Michelle Andrade – Hasta La Vista
- Светлана Тарабарова – Мені казково
- Никита Ломакин – Віолончель
- Тина Кароль – Вабити
- Monatik – Каждый раз
Рок. Только Рок совместно с радиостанцией Радио Рокс:
- Антитела – Вірили
- THE HARDKISS – Коханці
- Без обмежень – Зорі запалали
- Тина Кароль и Бумбокс – Безодня
- Сергей Бабкин – Моє кохання
Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Украина:
- Время и Стекло – Дим
- Злата Огневич – Солодка кара
- Виталий Козловский – Мала
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- Мята – Там, де рай
Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM:
- Kishe – Цю ніч
- MARUV – Siren Song
- Monatik – Love It Ритм
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
- Время и Стекло – Дим
Золотой граммофон совместно с радиостанцией Русское Радио Украина:
- Время и Стекло – Дим
- Оля Цибульская – Дівчинка
- Олег Винник – Роксолана
- Тина Кароль – Сила высоты
- NK | Настя Каменских – Обіцяю