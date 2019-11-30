M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления

M1 Music Awards 2019 / M1

Церемония награждения M1 Music Awards 2019 прошла в Киеве 30 ноября во Дворце Спорта. По результатам голосовая определили победителей в 12 номинациях на M1 Music Awards 2019 V.

Спешим показать онлайн видео всех выступлений победителей и полный список награжденных на M1 Music Awards 2019.

Читайте такжеM1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019

Лучшие из лучших украинского шоу-бизнеса борются за победу в 10 номинациях: Хит года, Певец года, Певица года, Группа года, Прорыв года, Клип года, Рок. Только Рок, Червона Рута, Dance Parade и Золотой граммофон.

Список победителей M1 Music Awards 2019

Хит года совместно с радиостанцией "Хит FM":

M1 Music Awards 2019 Время и Стекло / М1

Monatik – Love It Ритм

беz ограничения – Зорі запалалі

Антитела – Вірила

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Певец года:

Monatik

Alekseev

Melovin

Олег Винник

Сергей Бабкин

Певица года:

M1 Music Awards 2019 NK / М1

Michelle Andrade

Джамала

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

Тина Кароль

Группа года:

M1 Music Awards 2019 Время и Стекло / М1

Dzidzion

Kadnay

Mozgi

Время и стекло

Вопли Видоплясова

Прорыв года:

M1 Music Awards 2019 Меловин / М1

Melovin – Ти

Артем Пивоваров – No.1

alyona alyona – Велика й смішна

Коррупция – Червоний оксамит

Alina Pash feat. FREEL – Чи й не пили

Клип года:

Michelle Andrade – Hasta La Vista

Светлана Тарабарова – Мені казково

Никита Ломакин – Віолончель

Тина Кароль – Вабити

Monatik – Каждый раз

Рок. Только Рок совместно с радиостанцией Радио Рокс:

M1 Music Awards 2019 Без обмежень / М1

Антитела – Вірили

THE HARDKISS – Коханці

Без обмежень – Зорі запалали

Тина Кароль и Бумбокс – Безодня

Сергей Бабкин – Моє кохання

Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Украина:

Время и Стекло – Дим

Злата Огневич – Солодка кара

Виталий Козловский – Мала

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Мята – Там, де рай

Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM:

M1 Music Awards 2019 Monatik – Love It Ритм / М1

Kishe – Цю ніч

MARUV – Siren Song

Monatik – Love It Ритм

alyona alyona & Alina Pash – Падло

Время и Стекло – Дим

Золотой граммофон совместно с радиостанцией Русское Радио Украина:

M1 Music Awards 2019 Тина Кароль / M1