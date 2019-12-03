"Типичное донбасское быдло": Бардаш словами Путина высказался о Донбассе

Юрий Бардаш / screenshot

Музыкант и продюсер Юрий Бардаш приехал к Юрию Дудю на интервью, и мимоходом высказал ему всю своею политическую позицию, которая накапливалась в течении более 5 лет.

На YouTube канале Дудь выложил полное видео интервью, которое заняло более 2 часов.

"Что я наблюдаю в Украине последние 5 лет? Я наблюдаю беспредел в этой стране. Максимальный беспредел, когда... То есть, это такая на самом деле тяжела тема - очень тяжелая", - начал объяснять свою позицию Бардаш.

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Он в течении почти 10 минут повторял почти все антироссийские лозунги, которые были придуманы и переданы через российское ТВ и Дмитрий Киселева еще в 2013 года.

"Я очень часто слышу такое выражение: "типичное донбасское быдло" - очень часто я это слышу. Но что я знаю, об этом типичном донбасском быдле? Это люди, которые работают, которые всегда работали. Их жизнь - работа. Понимаешь, завод - это очень жестко. Да, они суровые, да, они лютые, да, они не такие культурные, как в столице. И их религия - работа", - уверяет Бардаш.

Оказывается, Бардаша до глубины души волнует, что в Украине не во всем учебном процессе применяется украинский язык, а учить язык своей страны, по его мнению - не стоит. Что уж говорить об английском или испанском?

"И сейчас, понимаешь, какая ситуация? Запретили все русские школы. Или отменили? В Украине 50%, или 45%, или 60% русскоговорящих людей, которые выросли, родились и впитали русский язык - их родной язык. Украины их родная страна, но язык их родной - русский. И чувствуется давление, жесткое давление на этих людей. И вроде бы да - хочется что-то сказать - ты сразу сепаратист. Ты сразу ватник, или вышиватник. Когда заходишь в Facebook, где сидят все эти дрочеры, все это войско диванное, и сыпят там это все", - считает он.

Кроме того, он не смог не повторить лозунги о травле и притеснении в Украине русскоговорящих украинцев (!), о чем Кремль вещает уже давно.

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"Мой движ такой - иди предьяви мне в лицо - мы поговорим. Такого не происходит. Мне-то не за что, но происходит травля людей. Я говорю про всех, кто притесняет русскоязычное население в Украине. Это очень больно, это очень плохо - потому что это отвратительно", - объяснил свою мотивацию музыкант.

Кроме того, Бардаш вспомнил тему "дедывоевали", и "фошизды у власти все навязывают".

"У меня дед воевал, и я рос с сознанием того, что я победитель - Великая победа. Мой народ победитель. И я не хочу нигде воевать, у меня культурный фронт. И улицы все и памятники сносят, и называют именами людей, которые, когда немцы приходили, они помогали им. Сейчас у нас другие герои в стране, и нам это навязывается все, что происходит у нас.

В комментариях под видео в YouTube и в фейсбуке Бардаша, украинцы возмутились из-за использования им столь примитивной российской пропаганды.

" Мда... Роспропаганда рукоплещет стоя!Написав російською щоб вас, раптом, не притеснять"

"Кто притесняет русский язык?!", "те кто школы русско-язычные позакрывал", "и мальчиков в одних трусиках пораспинал", "болеешь?) выпей урину)))", "в Житомире ,например, когда я учился из 40 ка школ, была одна Украиноязычная, остальные были русско-язычные! Сейчас-ни одной! Русскоязычной. Причём тут мальчик в трусиках?", "так есть русскоязычные классы. В чем состоит проблема? Или кто-то запрещает разговаривать?", "нет русско-язычных классов, у меня учится сын в школе! Зачем ты говоришь о том, о чём не знаешь? Что это, если не притеснение? И к чему ты написал о мальчике распятом?

"от это ты мудачело, конечно. Какие к черту улицы в честь ссовцев и притиснение русскоязычных?", "улицы имени Шухевича и Бандеры, ни одной русскоязычной школы в городе! Что он сказал не так?", "І шо в цьому поганого? А школи рускоязикаті в расії"

"В музыке - интересный человек, а в жизни, как мне кажется, довольно ограниченный.", "Юра - проблем с русским языком нет , проблема выучить украинский и знать два языка )) а лучше и английский знать ! С уважением Сергей Киев."

"Чувак походу под влиянием пропаганды..."

"Бл*дь, о каком он притеснении русскоговорящих в Украине толкует. Ни разу с подобным не сталкивался.", Общаюсь на русском всю жизнь в Украине, никакого притеснения нет и не было. Что за хрень он городит?"

"Поменял професию химика неорганика на бариста и открыл свою кофейню. Привет от русскоговорящих из Киева (нас тут убивают) (ПАМАГИТЕ)"

"Нету не какого давления по поводу русского языка))) что он несёт!?)"

На Интервью Бардаша у Дудя уже отреагировал руководитель общественной организации "С14" Евгений Карась на своем Telegram-канале.

Карась заявил, что украинский продюсер является сепаратистом.

"Бардаш – с*пар. Приехал в Киев из Донбасса. Не ва*ник. Не просто безразличный русский. С*пар. С соответствующим букетом ментальных болезней: "улица Гитлера", "Бузина гений и пророк", "дед воевал, а укропы напали". Украинка "Луна" – экс-супруга Бардаша. Поп-певичка ртом. Как и Бардаш катается с гастролями по России. Недавно оскандалилась треком "Пальмира". Там романтическая размазня о мальчике-наемнике, войне и любовь", – отметил Карась.

Также он попытался объяснить некоторые фразы Бардаша из интервью, которые наводят на мысли.

"Прокси-солдаты – если надо, они "просто наемники". Я слежу за несколькими нацистами из РФ, которые пошли служить в спецназ. Постят со слезными отзывами трек "Луны". Слава Богу, "Грибы" повыздыхали. Там в массовке клипов снималось много "правых пацанов", которые слабо понимали, с кем имеют дело. На днях был фестиваль дарк-техно. Я там видел либералку, которая была медиком в АТО. Скачет, пищит. Пытается хоть как-то лизнуть руку Бардаша, который приседает на краю сцены", – добавил он.

Группа Грибы просуществовала год с 2016 по 2017, и потом в 2019 году снова начала свою деятельность без Юры Бардаша. Также он является продюсером группы Нервы, но уже не с таким успехом, как Грибы.