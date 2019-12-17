Необхідна: премьера нового альбома группы Гапочка

Гапочка: премьера альбома Необхідна / Пресс-служба

Инди-рок группа Гапочка выпустила новый альбом Необхідна, первый сингл которого Чую вышел еще летом.

Галочка решила попробовать себя в новом стиле - с привкусом олдскула и пост-панка.

Члены группы недавно заменили барабанщика на драм-машину, но тем не менее Катя Гапочка и гитарист Евгений Якшин звучат не хуже, чем раньше.

В новый альбом Необхідна вошли 9 песен, запись и сведение которых сделал Антон Илларионович: Подих, Необхідна, Чую, Подих, Мала, Мета, Твій Голос, Океан и Мить.

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"Необхідна - фактически, семь лет моей жизни. История с кучей разноцветных эмоций, которая долгое время меня волновала. Но все, что имеет начало, имеет и конец, а, возможно, ни одного, ни другого не существует на самом деле. А ты как иногда сознательная субстанция включаешься и выключаешься в выбранный период времени, с необходимыми тебе людьми...", - говорит солистка группы Катя Гапочка о новом альбоме.

Гитарист группы Женя Якшин признался, что понял, какое направление нужно брать с выходом первой песни альбома.

"Мне хотелось сделать максимально Катин альбом: наивный, резкий и глубокий. В начале июня, когда вышел первый сингл с альбома "Чую" мы поняли, что нашли свой звук и продолжили работу над альбомом в выбранном направлении, звучании и визуальном концепте...", - рассказывает он.

В записи альбома Галочке помогал также перкуссионист Андрей Мороз - его ритмичные и звуковые решения добавили необходимого шарма альбому.

Клип Необхідна перед презентацией альбома для группы сняли сняли Ольга Журба и Егор Трояновский.

Необхідна Гапочка смотреть онлайн клип:

Презентация альбома вживую будет 17 декабря. Концерт планируется провести в Caribbean Club Concert Hall.