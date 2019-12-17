Поплавский уходит в отставку с поста ректора

Поплавский / Instagram Поплавского

Знаменитый поющий ректор Михаил Поплавский признался, что уходит с должности ректора Университета культуры.

Об этом он признался во время празднования своего 70-летия, пишут Факты.

Юный орел завершает проект Поющий ректор как пиар-технология, поставив точку в карьере ректора, чтобы реализовать новые масштабные замыслы.

Михаил Поплавский говорит, что, отметив первый совершеннолетний юбилей, намерен и далее развиваться, ставить новые цели и делать успешными проекты, вместо тех, которые он завершает.

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Поплавский разоткровенничался об этом в "Звездном клубе" Университета культуры, где собрал звездных друзей и коллег: Олега Винника, Павла Зиброва, Юрия Рыбчинского, Григория Решетника, Михаила Грицкана, а также студентов и преподавателей.

Поплавсикй пообещал, что в ближайшее время расскажет более подробно о своих новых идеях. На данный момент, он вместе с популярным певцом Олегом Винником возрождает Українську пісню року, в которой примут участие молодые перспективные исполнители, а также легенды эстрады, чьи имена уже вошли в историю украинской музыки.