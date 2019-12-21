Единственная дочь Кузьмы теперь замужем: главные подробности и фото

Мария-Барбара Кузьменко стала женой Виктора Тура / Скриншот с instagram.com/dzidzio

В пятницу, 20 декабря, единственная дочь погибшего лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко (Кузьма) - Мария-Барбара Кузьменко вышла замуж за студента-медика Виктора Тура.

Дочь Кузьмы расписалась со своим избранником в одном из документ-сервисов Готово, говорится на странице Світського Життя с Катей Осадчей в Instagram.

Также Світське Життя показало свадебные фотографии - жених был в костюме в клетку, а невеста - в белом платье.

На свадьбе дочери Кузьмы был лидер группы Dzidzio Михаил Хома.

"…Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня (20 декабря - Ред.) вместе с нами… празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью…", - поделился певец.

Напомним, избранник Марии-Барбары Кузьменко - сокурсник Виктор Тур. Кузьменко и Тур в 2014-м поступили в Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца.