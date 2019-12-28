Элина Иващенко: Победитель Х-Фактор 10 сезон

Х-Фактор 10 сезон: ЭЛина Иващенко / СТБ

Суперфиналисты выступили в 10 сезоне Х-Фактора 2019 вышел 28 декабря в 19-00 на СТБ. Последнией прямой эфир Х-Фактора обещает быть самым эпичным за 10 сезон Х-Фактора. Что было в финальном 16 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

Читайте такжеХ-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал

В финале 10 сезона Х-Фактора выступили суперфиналисты, приглашенные звезды и другие участники шоу 2019 года.

Под конец 16 выпуска 10 сезона ведущая Даша Трегубова назвала имя победителя.

После длительной паузы и главной интриги, наконец стало известно имя победителя юбилейного сезона Х-Фактора.

По результатам зрительского голосования победила Элина Иващенко - подопечная Игоря Кондратюка

Элина Иващенко: биография и краткие факты

Элина Иващенко - Х-Фактор 10 сезон / СТБ

Возраст: 17 лет

Откуда: Бровары

Знак зодиака: Козерог

Образование: Студентка КИМ им Р. М. Глиера

О себе: Пою, преподаю вокал в Pavlik famiglia kid’s pr, радиоведущая.

Зачем пришли на Х-фактор: Х-фактор для меня — это крайняя ступенька перед взлетом в свободное плавание. Победа мне очень важна, так как музыка — это смысл жизни!

Мечта: В будущем спеть вместе с Бейонсе.

Кумир: Бейонсе.

Любимые исполнители: Te molla, Ice3peak, Djara, Каспийский груз, Мияги Эндшпиль.

Странные факты о себе: Я разговариваю по ночам.

Чем больше всего гордитесь: Тем, что самостоятельно добилась всего, что у меня появилось в сознательном возрасте.

Любимый участник за 10 сезонов шоу Х-фактор: Саша Кривошапко. Это была моя детская любовь!

Финал Х-Фактор 10 смотреть онлайн 16 выпуск кто победил - 28-12-2019: Элина Иващенко

Все выпуски Х-Фактора онлайн скоро появятся на телепортале. Также все выпуски 10 сезона Х-Фактора смотрите на Главреде.