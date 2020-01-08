Сын Жванецкого раскрыл детали нападения: что произошло на самом деле

Михаил Жванецкий / dumskaya.net

Сын Жванецкого Дмитрий рассказал, как он попал в жестокую драку, и что на самом деле случилось до того, как он попал в больницу.

Сын Жванецкого, который попал в больницу 7 января, раскрыл подробности инцидента.

"Все хорошо. Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девушку, потом на нас напали. Уже обратились [в органы], уже написали заявление", - сказал Дмитрий Жванецкий изданию Рен-ТВ.

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Кроме того, ситуацию прокомментрировал представитель Жванецкого-старшего Олег Сташкевич, который снизил градус напряжения.

"Если бы что-то было серьезное, я бы уже знал. Но раз я не в курсе, значит — там определенно ничего серьезного нет. Это какая-то ерунда", - сказал он изданию Телепрограмма.про

До этого, телеграм-канал mash сообщил, что молодые люди попали в больницу после драки в ресторане или клубе. Дмитрий Жванецкий также объяснил, какие травмы получил и зачем они ездили а больницу. В результате происшествия мужчина получил рваную рану губы и полости рта.

Напомним, Дмитрий Жванецкий, рожденный костюмером Натальей Суровой от народного артиста в 1995 году, — один из трех детей 85-летнего Жванецкого, у сатирика также есть дочь Елизавета и сын Максим.