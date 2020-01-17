Гуф на грани банкротства: что случилось

Алексей Долматов / Instagram

Гуф-Алексей Долматов попал в неприятности по всех сферах жизни. Рэпер не только напортачил с семьей и наркотиками, но еще и вот-вот потеряет свой бизнес.

Рэпер и главный патриот Москвы с 2017-го совладеет фирмой Lugang, которая почти год как скатывается в долговую яму, пишет издание Mash.

Предприятие Гуфа щьет вещи для настоящих модников, но дела идут так себе. На фоне скандальных заявлений Гуфа, и его наездов на депутатов, продажи пошли не очень.

У фирмы Lugang очень низкие доходы последний год, но Гуф продолжает крутить шарманку: не останавливает производство и работает в убыток.

"За год выручка с тряпок составила 25 млн, а вот расходы оказались ещё выше. Компания ушла в минус (уже больше 5 лямов). Гуфу срочно нужно звонить в мэрию Москвы", - пишут в издании.

Ранее Гуф оскандалился тем, что вызвал на бой дзюдоиста и бронзового призера Олимпийских игр-2004 в Афинах Дмитрия Носова, который по совместительству депутат. На фоне всего скандала, даже бывшая жена Гуфа рассеяно развела руками, и расписалась в бессилии ему помочь.