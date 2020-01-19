В Москве от рака умерла звезда КВН - последнее фото

Тимур Гайдуков / Версия.Инфо

В воскресенье, 19 января, в Москве умер бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.

Он скончался от острого лимфобластного лейкоза, сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Гайдукову было 36 лет. "И в светлый праздник Крещения – ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно – лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю", – написал Мелик-Гусейнов.

В середине сентября 2018 года Гайдуков сообщил в Instagram-аккаунте, что врачи поставили ему диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Артист рассказал, что проходит лечение в Москве. В октябре 2019 года он сообщил о рецидиве заболевания.

Последнее фото Гайдукова / instagram.com/timurwedding

Еще 9 января Тимур опубликовал фото с женой в Instagram и написал, что "бодр насколько это возможно". Он поблагодарил подписчиков за поддержку в борьбе с болезнью.

10 января на странице Гайдукова появилось сообщение о том, что сбор средств на лечение закрыт.

"Про состояние: анализы с утра не очень, поднялась температура, поэтому на выходных у меня много капельниц", – написал россиянин в своем последнем посте.