Наталья Андрейченко пропала - куда ехала звезда Мерри Поппинс

Наталья Андрейченко / instagram

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Она гостила у друзей в Канкуне, и потом перестала выходить на связь, пожаловавшись на самочувствие.

"Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", - сообщает Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

Он признался, что звонки не проходят на все телефоны актрисы, и он очень волнуется.

"Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", - добавил он.

Как известно, у Натальи Андрейченко (Военно-полевой роман, Мэри Поппинс, до свидания) есть свой дом в этой стране, где она и проживает на постоянной основе. Однако уже целые сутки не выходит на связь.