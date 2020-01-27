Наталья Андрейченко пропала: появились мрачные подробности поисков

Нталья Андрейченко / Instagram

Российская актриса Наталья Андрейченко пропала уже более чем сутки назад, и ее телефоны не просто переведены на автоответчик, а больше не обслуживаются.

Родственники и близкие Натальи Андрейченко подают заявление о пропаже в полицию, сообщает PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев.

На вечер 27 января удалось достучаться до сына Дмитрия Дунаевского. Он ответил, что не знает где Наталья.

"К дому Натальи в 9:40 утра по местному времени приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто-то там. Он живет в Мексике в 80 км от ее особняка. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже", - говорится в сообщении.Читайте такжеНаталья Андрейченко пропала - куда ехала звезда Мерри Поппинс

Кроме того, приблизительно в 16:00 по МСК у Натальи работали автоответчики, а уже в 16:05 номер перестал обслуживаться.

"Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками. Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки и привлечения трафика на их сайты", - заявил представитель Натальи.

Он также опровергает слухи о ДТП недалеко от Тулума - авария случилась поздно вечером в пятницу, а Наталья пропала в субботу днем. Однако близкие актрисы признали, что она чувствовала себя неважно.

"В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов. Первый — сьемки многосерийного фильма для крупнейшего федерального канала, которые должны состояться в самое ближайшее время в Москве, шло обсуждение дат, сценария, идей с сорежиссёром картины. Второй — ее авторский проект по образу жизни, питанию, медитации, йоги. Третий — шли переговоры с одним из крупнейших коммерческих бьюти-брендов, амбассадором которого должна стать Наталья", - заявил Ян Трунцев.

В результате всего этого было принято решение подавать заявление в полицию о пропаже человека, хоть, как отметил Ян, вся надежда на то, что это просто недоразумение.