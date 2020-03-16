Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-03-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 5 выпуск 16-03-2020 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Пятый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 16 марта на Новом канале в 19-00.

В пятом выпуске Від пацанки до панянки 2020 для раскрытия женственности участниц, им устраивают "путешествие в прошлое" - в 19 и 20 век.

Что было в четвертом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

Первая остановка будущих леди – промышленный 19-й век, который был тяжелым периодом жизни для женщин. Тогда девушки не имели таких прав, как сейчас. Их будни – развлекать мужа, готовить, убирать и быть покорными "игрушками" в семейных отношениях. Как же пацанки выживут в жестких условиях, если единственное блюдо, которое они могут приготовить, – это Мивина, а развлечения – алкопати. А к игрушкам у них совсем другое отношение.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-03-2020

Кроме того, уастниц Від пацанки до панянки отправили к сексологу, чтобы раскрыть их женственность. Каждую неделю с пацанками занимается психолог, а преподаватели Школы леди вкладывают в них все свои знания. На пятой неделе проекта пришло время раскрыть женственность грубых пацанок. А помогут в этом уроки сексуального образования.

"Нашим ученицам стоит научиться правильно воспринимать свое тело. Уметь следить за интимным здоровьем, понимать свои желания и не стесняться их. А также они должны знать, как интеллигентно общаться на интимные темы", – говорит второй заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева.

Урок у девушек вызвал шок. Они сразу обратили внимание на раздаточный материал: презервативы, фаллоимитаторы, анальные и вагинальные тренажеры.

"Я опытная в этих делах. Знаю, что такое анальные шарики, и как их использовать. У меня куча вибраторов, почти мини-магазин. Я удовлетворяю себя постоянно. Поэтому хорошо знаю свое тело", - утверждает Влада Роговенко.

Но не все девушки чувствовали себя так уверенно. Многие смеялись, краснели, закрывали глаза и не хотели слушать преподавателя. А когда сексолог предложила пацанкам заняться интимным фитнесом, те и вовсе впали в ступор.

"Я давно знала, что можно прокачивать интимные мышцы. И попробовала бы. Но большая часть из нас не готова к этой теме. Считаю, что это смешно", – заявила Маша #Стрипуха Переселкина.

Від пацанки до панянки 4 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 16-03-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.