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Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020

23 марта 2020, 18:55

Новый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 23 марта. Что показали в 6 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон, и как себя повели в школе пацанки - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск 23-03-2020 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск 23-03-2020 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Пятый  выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 16 марта на Новом канале в 19-00.

В шестом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участниц проверяли на способность сопереживать чужому горю. Пацанок испытывали разными способами, чтобы "растопить" их сердца.

Что было в шестом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

Новая неделя началась с прогулки, которая неожиданно стала испытанием для пацанок. Преподаватели разделили пацанок на две команды и подбросили очередное задание, которое должно проверить, насколько они неравнодушны к чужому горю.

Девушки увидели "уличную кражу", и смогли по душам поговорить с вором. Примечательно, что парня можно было "спасти от беды", или "забить" на его проблемы. 

Пос ле этого Дирекция Школы леди "обрадовала" пацанок темой новой недели обучения – любовь и забота о других. Задание преподавателей было таким: продемонстрировать, что у девочек – не камень вместо сердца, и они могут заботиться о близких.

Владислава Роговенко сразу предупредила: она не занимается благотворительностью. А Юлия Чигринец со страхом ожидала новых испытаний, потому что в ней давно умерла мать Тереза… Однако еще больше девушек поразило единственное условие 6 недели – они должны были выполнять задачи в командах. Капитаном первой стала Бандитка, а другой – Боксерша.

"Чтобы стать сильными и независимыми, нужно почувствовать, как это – быть слабыми", - сказала руководитель проекта Ксения Бабенко перед новым испытанием.

Пацанок отправили перевоплощаться в салон красоты. Они размечтались, что выйдут оттуда принцессами с длинными ресницами, маникюром и педикюром. Но их превратили в нищенок.

Девушки должны на себе прочувствовать, как это - попрошайничать на улицах.

Учителя преподали им жесткий урок – перевоплощение в попрошаек, чтобы почувствовать отношение к ним прохожих.

Юля Чигиринец призналась, что ее съедал стыд за обман, а вот Алехина почувствовала обиду за отношение к себе. 

Кроме того, девушкам "подкинули" детей. Во время съемок ни один ребенок не пострадал, но девушкам пришлось стать для восьми щенков из приюта смыслом жизни. Однако не всем понравилось убирать за ними, купать и кормить их… Даже такие милые существа не смогли растопить сердца некоторых участниц шоу.

Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 23-03-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

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