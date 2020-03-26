Дуа Липа Break My Heart - премьера новой песни британской певицы

Знаменитая британская певица Дуа Липа поделилась наконец своей новой песней Break My Heart с фанатами.
Британская певица Дуа Липа представила долгожданную песню Break My Heart, до выхода которой она специально вела отстчет по дням в своем Instagram.
Она опубликовала песню еще без клипа, потому что съемки его сопряжены с трудностями из-за коронавирусной эпидемии.
Более того, Дуа Липа запланировала выход нового альбома Future Nostalgia на неделю раньше - 27 марта, из-за коронавируса в мире.
Певица вынуждена отменить все свои гастроли на ближайшие месяцы, и фанатам придется довольствоваться тем, что есть.
Dua Lipa Break My Heart смотреть онлайн на youtube:
Dua Lipa Break My Heart перевод песни
Я всегда была той, кто прощается первой,
Сотню миллионов раз переживала любовь и расставание,
Пришлось познать ошибки, чтобы понять, что мне нравится,
И теперь я влюбилась.
Ты произносишь моё имя так, как я не слышала его раньше,
Я нерешительная, но в этот раз я точно знаю,
Надеюсь, я не единственная, кто всё это чувствует,
Ты тоже влюбляешься?
В центре внимания –
Ты знаешь, что от меня получишь всё, что захочешь
И когда захочешь, малыш.
Я вижу тебя в своём отражении,
Теперь я боюсь всего, что ты можешь сделать со мной,
Малыш, знай я об этом,
Я бы осталась дома, ведь мне всегда было лучше одной,
Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.
Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?
О, нет, мне всегда было лучше одной,
Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.
Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?
Мне интересно, куда ты идёшь, если думаешь обо мне,
Двое могут играть в эту игру, но ты обыгрываешь меня каждый раз.
Все мои бывшие были лишь пустой тратой времени,
Да, ты овладел мной.
В центре внимания –
Ты знаешь, что от меня получишь всё, что захочешь
И когда захочешь, малыш.
Я вижу тебя в своём отражении,
Теперь я боюсь всего, что ты можешь сделать со мной,
Малыш, знай я об этом,
Я бы осталась дома, ведь мне всегда было лучше одной,
Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.
Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?
О, нет, мне всегда было лучше одной,
Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.
Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?
Разбить мне сердце,
Разбить мне сердце,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?
Я бы осталась дома, ведь мне всегда было лучше одной,
Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.
Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?
О, нет, мне всегда было лучше одной,
Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.
Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,
Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?