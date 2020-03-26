Дуа Липа Break My Heart - премьера новой песни британской певицы

Дуа Липа Break My Heart - онлайн / Instagram

Британская певица Дуа Липа представила долгожданную песню Break My Heart, до выхода которой она специально вела отстчет по дням в своем Instagram.

Она опубликовала песню еще без клипа, потому что съемки его сопряжены с трудностями из-за коронавирусной эпидемии.

Более того, Дуа Липа запланировала выход нового альбома Future Nostalgia на неделю раньше - 27 марта, из-за коронавируса в мире.

Певица вынуждена отменить все свои гастроли на ближайшие месяцы, и фанатам придется довольствоваться тем, что есть.

Dua Lipa Break My Heart смотреть онлайн на youtube:

Dua Lipa Break My Heart перевод песни

Я всегда была той, кто прощается первой,

Сотню миллионов раз переживала любовь и расставание,

Пришлось познать ошибки, чтобы понять, что мне нравится,

И теперь я влюбилась.

Ты произносишь моё имя так, как я не слышала его раньше,

Я нерешительная, но в этот раз я точно знаю,

Надеюсь, я не единственная, кто всё это чувствует,

Ты тоже влюбляешься?

В центре внимания –

Ты знаешь, что от меня получишь всё, что захочешь

И когда захочешь, малыш.

Я вижу тебя в своём отражении,

Теперь я боюсь всего, что ты можешь сделать со мной,

Малыш, знай я об этом,

Я бы осталась дома, ведь мне всегда было лучше одной,

Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.

Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?

О, нет, мне всегда было лучше одной,

Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.

Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?

Мне интересно, куда ты идёшь, если думаешь обо мне,

Двое могут играть в эту игру, но ты обыгрываешь меня каждый раз.

Все мои бывшие были лишь пустой тратой времени,

Да, ты овладел мной.

В центре внимания –

Ты знаешь, что от меня получишь всё, что захочешь

И когда захочешь, малыш.

Я вижу тебя в своём отражении,

Теперь я боюсь всего, что ты можешь сделать со мной,

Малыш, знай я об этом,

Я бы осталась дома, ведь мне всегда было лучше одной,

Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.

Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?

О, нет, мне всегда было лучше одной,

Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.

Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?

Разбить мне сердце,

Разбить мне сердце,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?

Я бы осталась дома, ведь мне всегда было лучше одной,

Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.

Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?

О, нет, мне всегда было лучше одной,

Но когда ты сказал "Привет", я знала, что мне пришёл конец.

Надо было остаться дома, ведь теперь я не могу отпустить тебя,

Неужели я влюбилась в того, кто может разбить мне сердце?