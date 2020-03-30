Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 30-03-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 7 выпуск 30-03-2020 смотреть онлайн / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Седьмой выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 30 марта на Новом канале в 19-00.

Во седьмом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы стали ведущими, а также им пришлось бороться со своими страхами.

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Новая неделя Від пацанки до панянки 2020 началась не очень. Девушек разбудили среди ночи и попросили быстро собраться. Владислава Роговенко была на 100 % уверена: они точно попадут на дискотеку и пойдут во все тяжкие! А возможно, преподаватели заставили их пройти магический обряд изгнания злых духов?

Но не успели участницы доехать до места назначения, как неожиданно, Вика Алехина показала себя во всей красе, начав провоцировать охрану на драку, бессовестно гнуть на нее матом и агрессивно плевать! Девушки не могли просто так простить Боксерше ее поведение и вызвали на разговор. Неужели #загубленні взбунтовались против Вики?

Но, когда разборки закончились, они обнаружили, что черная ведьма Ольга Волошина ведет их к своим друзьям – шаманам и колдунам. Поклонница нечистого измазала лицо девушек кровью и завела речь.

"Вам нужно избавиться от страха, который сидит в ваших головах…", - сказала она.

Таким своеобразным способом преподаватели пытались помочь пацанкам побороть их страхи.В испытании каждая участница должна была опустить руку в темный ящик и найти там символ своего страха. Но сделали ли девушки после этого следующий шаг к борьбе со страхами, которые не дают им спокойно жить?

Кроме того, пацанкам неожиданно предложили стать ведущими своей программы.

Например, Вика #Боксерша Алехина с Виталием Козловским должна вести программу, на которой нужно представить лайфхаки. Например, пошить трусы.

Ей пришлось учить певца шить нижнее белье.

"Вдруг, не дай бог, вы когда-то обеднеете, и не будет у вас денежек на трусики. Возьмете старые носочки и сварганите себе новое нижнее белье. Вы же нам потом еще спасибо скажете за науку", - посоветовала певцу Алехина.

Від пацанки до панянки 4 сезон 7 выпуск смотреть онлайн 30-03-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.