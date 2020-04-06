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Наркозависимая участница Від пацанки до панянки легла на реабилитацию

6 апреля 2020, 12:08

Участница 4 сезона Віл пацанки до панянки Женя Мазур рассказала о том, как проект изменил ее жизнь.

Женя Мазур
Женя Мазур / Новый канал

Участница 4 сезона  Від пацанки до панянки на Новом канале Женя #Батюшка Мазур сделала откровенное признание о жизни после реалити. Она попала на проект с наркотической зависимостью.

Женя четыре года употребляла запрещенные вещества. И даже призналась, что на проекте у нее были сильные ломки. Впервые ее накрыло на второй неделе.

Пацанке даже пришлось вызывать скорую во время съемок. Но еще хуже стало, когда съемки для Жени закончились. 

"Мне было очень непросто сдерживаться. Часто посещали мысли о наркотиках, – откровенничает пацанка. – Была близка к срыву. Меня сдерживала только мысль о том, как много я уже прошла, и как непросто было завязать. Поэтому решила бороться до конца".

Оказывается, отец Жени не смог отказаться от пагубной привычки и умер от передозировки. Чтобы у Жени не возникало даже мыслей употребить, она добровольно легла в реабилитационный центр после шоу.  

"Там были разные ребята, с разным сроком трезвости, но все они когда-то были зависимы. Все гораздо старше меня, с большим стажем употребления более тяжелых веществ. Но им важна помощь и поддержка. В этом и заключается реабилитация. Я пришла за примером людей, которые убиты не только психологически, но и физически. Это для меня и есть мотивация: не возвращаться туда, откуда меня достали!", - рассказала она о своей реабилитации журналистам.

Девушка советует не бояться признавать свои зависимости и проблемы. И не стесняться решать их.

Женя Мазур Від пацанки до панянки 2020 смотреть онлайн подборка:

Кстати, одну из участниц реалити сами педагоги Школы леди еще в первом эпизоде отправили в ребцентр – алкозависимую Карину Завишу. 

Напомним, все новые выпуски шоу Від пацанки до панянки 2020 на Новом канале выходят в 19-00 по понедельникам. Также смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале. Смотреть онлайн Від пацанки до панянки 2020 и читать обзоры можно на Главреде.

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