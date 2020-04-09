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Участница від пацанки до панянки раскрыла ужасы жизни до проекта

9 апреля 2020, 15:14

Участница реалити Нового канала Від пацанки до панянки 2020 Юлия #Бандитка Чигринец рассказала об абсурдных издевательствах матери.

Юлия Чигринец
Від пацанки до панянки - Юлия Чигринец / Новый канал

Юлия Чигринец пережила ужасные годы со своей семьей в Полтавской области. Ее история не оставила равнодушным никого на проекте від пацанки до панянки на Новом канале. 

Сейчас ей 19 лет, но из них всего девять она прожила с матерью. Остальное время провела в интернате, а как подросла – сознательно сбежала от нее в областной центр.

"Мамка забрала к себе, когда мне было семь. Ее поставили перед фактом: или ты забираешь из интерната всех детей, или ни одного. Я не хотела в эту семью. И никого из них никогда не любила. Предпочла лучше остаться в интернате", – рассказала Юлия #Бандитки Чигринец психологам проекта.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 06-04-2020

Она напомнила, что до 16 ей пришлось жить с семьей, а потом она переехала учиться в Полтаву, и уже четыре года они не общаются.

"А зачем? Когда я приезжаю в деревню повидаться с друзьями или теми же братьями и сестрами, то Светка кричит, что я проститутка, алкоголичка и наркоманка", - с горечью говорит Юлия.

Жизнь с родной матерью пацанка вспоминает неохотно. Рассказывает: ей всячески демонстрировали, что она в этой семье лишняя.

"Мамка просила старшего брата, чтобы он меня на цепь привязывал. Я так могла весь день простоять. Всем было все равно. А когда мы с братом Виталиком начали ходить на работу, то у него она деньги не забирала, а мои – всегда. Я уже не говорю о средствах, которые на меня выделяло государство. Мамка ни копейки на меня не потратила. Все, что нужно было в школу, мне покупала бабушка за свою пенсию", – со слезами на глазах вспоминает участница Від пацанки до Панянки.

Юлия Чигринец Від пацанки до панянки 4 сезон факты смотреть онлайн:

Такое отношение Юлия #Бандитка связывает с ужасным фактом.

"Мамка постоянно говорила, что я ей не родная. Хотя это маловероятно. А вот кто мой отец? В селе говорят, что семерых детей Светка родила от одного мужчины, а меня – от соседа", - призналась девушка.

Все новые выпуски 4 сезона Від пацанки до панянки выходят на Новом канале в 19-00 по понедельникам. Смотреть онлайн их можно на телепортале и Ютубе. Все выпуски и обзоры также можно смотреть на сайте Главред.

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