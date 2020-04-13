Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 13-04-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск 13-04-2020 смотреть онлайн / Новый Канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Девятый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 13 апреля на Новом канале в 19-00.

В девятом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы должны были пройти через опыт социальных проблем, проектов и лидерства. Девушки вспомнили, или узнали заново, что такое буллинг, неравенство, лишение прав, и тд. Кроме того, они снова познакомились с некими украинскими звездами, на которых отреагировали совершенно по разному.

Что было в девятом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

На 9 неделе шоу Від пацанки до панянки девушкам придется принять участие в конференции Быть женщиной и подготовить свои доклады. Темы такие:

декриминализация насилия в семье;

легализация проституции;

бодипозитив;

прокрастинация;

феминизм в акциях суфражисток.

Девушки думали, что все это шутка и ничего страшного, пока не увидели, кто пришел послушать их выступления. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 06-04-2020Кстати, послушать новоиспеченных спикеров пришли звездные гости – Тарас Тополя, DJ NANA и Kishe.

Дирекция Школы леди не просто так начала новую учебную неделю с, казалось бы, сверхсложного задания. Преподаватели шокировали девушек: семь дней они будут изучать тему лидерства. А те, кто получили высшие баллы за свое выступление, продолжили борьбу за пост президента Школы леди. Кажется, между участницами снова вспыхнула война… Все бы ничего, но кандидатами стали Вика Алехина и Юлия Чигринец.

На этом сюрпризы в программе Від пацанки до панянки 2020 не закончились. Неожиданно к банде пацанок присоединилась еще одна участница. Девушка прислала преподавателям видеообращение, в котором умоляла дать ей один шанс и помочь вырваться из сетей прошлого.

К том у же преподаватели не дали расслабиться #загубленим. Две команды пацанок должны были создать петицию в поддержку социально важной темы – буллинга Чтобы привлечь внимание социума к этой проблеме, участницам пришлось разыграть сценку. Интересно, удалось ли двум лидерам – Юле Чигринец и Вике Алехиной вдохновить своих подруг на свершение чуда?

В конце 9 недели финальным испытанием стала работа - с людьми. Женя Мазур и ее команда, а также Вика Алехина стали стажерами продуктового магазина. Батюшка заняла должность администратора и руководила даже Боксершей.

Юля Чигринец стала администратором салона красоты. Чтобы добить пацанок, преподавательницы Школы Леди прислали в магазин и в салон красоты своих тайных клиентов...

Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск смотреть онлайн 13-04-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.