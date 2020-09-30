Alina Pash озадачила украинцев кавером на песню российского гастролера по Крыму

Alina Pash / Youtube

Певица Alina Pash, которая в 2019 году перепела украинский гимн в День Независимости, шокировала своих поклонников российской песней и работой с российским спонсором.

Alina Pash выпустила на своем Youtube кавер на российскую песню Делай как я исполнителя Богдана Титомира, который активно выступает в аннексированном Крыму.

Исполнительница на русском языке рассказала, как ей нравится записывать каверы, чем удивила поклонников, ведь ранее она поддерживала украинский язык.

Она рассказала о любви к старым западным рок-группам, но призналась, что ей нравится песня Титомира, и она решила ее перепеть.

Также, в описании под видео был написан спонсор видео ЗАО "Ферреро Руссия", но после того, как в комментариях посыпалась критика, эту информацию удалили.

Фанаты критично отнеслись к каверу Alina Pash:

"Мені подобається творчість Аліни, але ось такі дії з її боку... навіть не знаю. Просто завжди Росія намагалася підкорити Україну, знищувала нашу мову. А тут дівчина з Закарпаття, з самого серця нашої Батьківщини, і підтримує їх "двіж". Я із Севастополя, але таке враження, що я, навіть мешкаючи в проросійському оточенні, більше проникаюся нашою реальною історією. Ну просто, я не знаю... невже вся справа в грошах? Або це така позиція, яку я не зовсім можу зрозуміти",

"Талановито, але ставлю дизлайк за пропаганду російської мови і культури. Розчарована."

"Аліно, це не класно ((("

"Аліно, нащо вступати в це московське лайно? Репутація для тебе нічого не варта?", "Яке прикре самогубство!", "Спонсор ЗАО "Ферреро Руссия" , зрозуміло все.", "ой, відредагували вже) Ще й інглішом написали)) ай молодці, але по фейсбуку вже скріни гуляють, пізно) Ідіоти..."

Как известно, Богдан Титомир - "икона" российского хип-хопа начала 90-х. Он родился в Одессе в 1967 году, играл в поп-дуэте Кар-мэн. В 91-м, уйдя из группы, начал сольную карьеру, несколько раз ездил в США. "Делай, как я" - один из первых его хитов, самая узнаваемая песня.

После незаконного захвата Крыма Россией организовывал концерты в Крыму.