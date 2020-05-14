Умерла Алла Мещерякова - причина смерти и фильмография

В Москве в 77 лет умерла звезда фильма А звезды здесь тихие Алла Мещерякова.
Алла Мещерякова умерла 11 мая, но сообщают о этом только сейчас. Ее после смерти обчистила ее же сиделка забрав 30 тысяч рублей и драгоценности.
Алла Мещерякова умерла дома в Москве на карантине, говорится на сайте Союза кинематографистов России.
"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится в сообщении.
За всю свою карьеру Мещерякова снялась более чем в 50 картинах. Последним проектом с ее участием стал историко-драматический сериал Алексея Попогребского Оптимисты(2017).
Пока что причину смерти родные и близкие актрисы не раскрывают.
Алла Мещерякова - биография
Алла Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года в Москве. В 65 году она закончила ВГИК, мастерская А. Шишкова. С того де года начала работать актрисой Театра-студии киноактера - нынче Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
В кино дебютировала в 1964 году, сыграв в фильме Марка Орлова Страницы первой любви. Она продолжала сниматься в кино параллельно с работой в театре. Популярность к Мещеряковой пришла после детектива Владимира Назарова Хозяин тайги (1968) где она снялась вместе с Валерием Золотухиным.
На 70-80 гг попался пик ее деятельности и популярности. Снималась даже в Бригаде.
Алла Мещерякова снялась в криминальном сериале Бригада, в роли матери героя Павла Майкова. Также зрители могли видеть ее в фильмах А поутру они проснулись (2003), Однажды в Ростове (2012). Она не переставала сниматься до 2017 года.
Алла Мещерякова - семья
22 декабря 1962 года Алла Мещерякова вышла замуж за режиссера-документалиста Владимира Коновалова. В браке родилось двое детей: дочь Наталья (1967), экономист, и сын Федор (1981), также экономист, кандидат экономических наук. У актрисы осталось пятеро внуков: Аркадий, Анисья, Мария, Владимир и Дмитрий.
Алла Мещерякова - фильмография
- 1964 — Страницы первой любви — Лена
- 1966 — Сердце друга — Анна Александровна Белозерова
- 1968 — Люди как реки — Лена
- 1968 — Хозяин тайги — Таня, жена Сережкина
- 1969 — Вальс — Екатерина Фролова
- 1969 — Про Клаву Иванову
- 1970 — Сочинение — Елена Михайловна
- 1971 — Если ты мужчина… — Клавдинька
- 1971 — Пропажа свидетеля — Таня, жена Сережкина
- 1972 — А зори здесь тихие — Мария Никифоровна
- 1972 — Бой с тенью — Алла Дмитриевна
- 1972 — Стоянка поезда — две минуты — секретарша и телеграфистка
- 1973 — Ищу человека — Маша
- 1973 — Каждый день доктора Калинниковой — Надя
- 1973 — Калина красная
- 1973 — Тунрындыка — мать
- 1974 — Ксения, любимая жена Федора — Ксения
- 1974 — Птицы над городом — парикмахер
- 1974 — Странные взрослые — Ольга Николаевна
- 1976 — Дневной поезд — Поля
- 1976 — Первый рейс — Варя
- 1976 — Сегодня полеты, завтра полеты, к/м — мама Вари
- 1976 — Ты — мне, я — тебе — Вера Кашкина
- 1977 — Медовая неделя в октябре — Наташа
- 1977 — Хлеб детства моего — Дарья
- 1978 — В день праздника — Лидия
- 1978 — Предварительное расследование — Таня, жена Сережкина
- 1978 — Сдается квартира с ребенком — Степанова
- 1980 — Мелодия на два голоса — Наташа
- 1980 — Полет с космонавтом — Брусничкина
- 1980 — Свет в окне — врач-педиатр
- 1981 — Две строчки мелким шрифтом — Зоя
- 1981 — Любовь моя вечная — Саша Зубова
- 1983 — Дважды рожденный — медсестра
- 1983 — Конец бабьего лета — Мария
- 1983 — Уникум — Попкова
- 1984 — Третий в пятом ряду — мать Белова
- 1984 — Успех — Анна Васильевна
- 1985 — Подружка — Галина Ивановна
- 1985 — Пять минут страха — Любовь Андреевна
- 1985 — Софья Ковалевская — Мария Бокова
- 1985 — Чужой звонок — мать Турбиных
- 1986 — Зонтик для новобрачных — жена Краскова
- 1987 — Катенька — мама Гриши
- 1988 — В связи с переходом на другую работу — Калерия
- 1988 — Щенок — мать Кольки
- 1989 — Когда мне будет 64 года — соседка
- 1989 — Под куполом цирка — Вера Игнатьевна
- 1989 — Процесс (фильм, 1989) — жена Амелина
- 1989 — Это было у моря
- 1990 — Место убийцы вакантно…
- 1992 — Дымъ — Капитолина Марковна
- 1992 — Менялы — Серафима Максимовна
- 1997 — Вор
- 1998 — Самозванцы
- 2002 — Бригада — мать Пчелы
- 2003 — А поутру они проснулись — тетя Нюра, уборщица
- 2003 — Другая женщина, другой мужчина… — домработница
- 2012 — Однажды в Ростове — Анна Решетникова (тетя Нюра), почтальон в Новочеркасске
- 2017 — Оптимисты — няня Ани Бирюковой