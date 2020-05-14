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Умерла Алла Мещерякова - причина смерти и фильмография

14 мая 2020, 16:16

В Москве в 77 лет умерла звезда фильма А звезды здесь тихие Алла Мещерякова.

Умерла Алла Мещерякова
Умерла Алла Мещерякова / Кадр из фильма Бригада

Алла Мещерякова умерла 11 мая, но сообщают о этом только сейчас. Ее после смерти обчистила ее же сиделка забрав 30 тысяч рублей и драгоценности.

Алла Мещерякова умерла дома в Москве на карантине, говорится на сайте Союза кинематографистов России.

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится в сообщении.

За всю свою карьеру Мещерякова снялась более чем в 50 картинах. Последним проектом с ее участием стал историко-драматический сериал Алексея Попогребского Оптимисты(2017).

Пока что причину смерти родные и близкие актрисы не раскрывают.

Алла Мещерякова - биография

Алла Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года в Москве. В 65 году она закончила ВГИК, мастерская А. Шишкова. С того де года начала работать актрисой Театра-студии киноактера - нынче Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

В кино дебютировала в 1964 году, сыграв в фильме Марка Орлова Страницы первой любви. Она продолжала сниматься в кино параллельно с работой в театре. Популярность к Мещеряковой пришла после детектива Владимира Назарова Хозяин тайги (1968) где она снялась вместе с Валерием Золотухиным.

На 70-80 гг попался пик ее деятельности и популярности. Снималась даже в Бригаде.

Алла Мещерякова снялась в криминальном сериале Бригада, в роли матери героя Павла Майкова. Также зрители могли видеть ее в фильмах А поутру они проснулись (2003), Однажды в Ростове (2012). Она не переставала сниматься до 2017 года. 

Алла Мещерякова - семья

22 декабря 1962 года Алла Мещерякова вышла замуж за режиссера-документалиста Владимира Коновалова. В браке родилось двое детей: дочь Наталья (1967), экономист, и сын Федор (1981), также экономист, кандидат экономических наук. У актрисы осталось пятеро внуков: Аркадий, Анисья, Мария, Владимир и Дмитрий.

Алла Мещерякова - фильмография

  • 1964 — Страницы первой любви — Лена
  • 1966 — Сердце друга — Анна Александровна Белозерова
  • 1968 — Люди как реки — Лена
  • 1968 — Хозяин тайги — Таня, жена Сережкина
  • 1969 — Вальс — Екатерина Фролова
  • 1969 — Про Клаву Иванову
  • 1970 — Сочинение — Елена Михайловна
  • 1971 — Если ты мужчина… — Клавдинька
  • 1971 — Пропажа свидетеля — Таня, жена Сережкина
  • 1972 — А зори здесь тихие — Мария Никифоровна
  • 1972 — Бой с тенью — Алла Дмитриевна
  • 1972 — Стоянка поезда — две минуты — секретарша и телеграфистка
  • 1973 — Ищу человека — Маша
  • 1973 — Каждый день доктора Калинниковой — Надя
  • 1973 — Калина красная
  • 1973 — Тунрындыка — мать
  • 1974 — Ксения, любимая жена Федора — Ксения
  • 1974 — Птицы над городом — парикмахер
  • 1974 — Странные взрослые — Ольга Николаевна
  • 1976 — Дневной поезд — Поля
  • 1976 — Первый рейс — Варя
  • 1976 — Сегодня полеты, завтра полеты, к/м — мама Вари
  • 1976 — Ты — мне, я — тебе — Вера Кашкина
  • 1977 — Медовая неделя в октябре — Наташа
  • 1977 — Хлеб детства моего — Дарья
  • 1978 — В день праздника — Лидия
  • 1978 — Предварительное расследование — Таня, жена Сережкина
  • 1978 — Сдается квартира с ребенком — Степанова
  • 1980 — Мелодия на два голоса — Наташа
  • 1980 — Полет с космонавтом — Брусничкина
  • 1980 — Свет в окне — врач-педиатр
  • 1981 — Две строчки мелким шрифтом — Зоя
  • 1981 — Любовь моя вечная — Саша Зубова
  • 1983 — Дважды рожденный — медсестра
  • 1983 — Конец бабьего лета — Мария
  • 1983 — Уникум — Попкова
  • 1984 — Третий в пятом ряду — мать Белова
  • 1984 — Успех — Анна Васильевна
  • 1985 — Подружка — Галина Ивановна
  • 1985 — Пять минут страха — Любовь Андреевна
  • 1985 — Софья Ковалевская — Мария Бокова
  • 1985 — Чужой звонок — мать Турбиных
  • 1986 — Зонтик для новобрачных — жена Краскова
  • 1987 — Катенька — мама Гриши
  • 1988 — В связи с переходом на другую работу — Калерия
  • 1988 — Щенок — мать Кольки
  • 1989 — Когда мне будет 64 года — соседка
  • 1989 — Под куполом цирка — Вера Игнатьевна
  • 1989 — Процесс (фильм, 1989) — жена Амелина
  • 1989 — Это было у моря
  • 1990 — Место убийцы вакантно…
  • 1992 — Дымъ — Капитолина Марковна
  • 1992 — Менялы — Серафима Максимовна
  • 1997 — Вор
  • 1998 — Самозванцы
  • 2002 — Бригада — мать Пчелы
  • 2003 — А поутру они проснулись — тетя Нюра, уборщица
  • 2003 — Другая женщина, другой мужчина… — домработница
  • 2012 — Однажды в Ростове — Анна Решетникова (тетя Нюра), почтальон в Новочеркасске
  • 2017 — Оптимисты — няня Ани Бирюковой

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