Умерла Алла Мещерякова - причина смерти и фильмография

Умерла Алла Мещерякова / Кадр из фильма Бригада

Алла Мещерякова умерла 11 мая, но сообщают о этом только сейчас. Ее после смерти обчистила ее же сиделка забрав 30 тысяч рублей и драгоценности.

Алла Мещерякова умерла дома в Москве на карантине, говорится на сайте Союза кинематографистов России.

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится в сообщении.

За всю свою карьеру Мещерякова снялась более чем в 50 картинах. Последним проектом с ее участием стал историко-драматический сериал Алексея Попогребского Оптимисты(2017).

Пока что причину смерти родные и близкие актрисы не раскрывают.

Алла Мещерякова - биография

Алла Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года в Москве. В 65 году она закончила ВГИК, мастерская А. Шишкова. С того де года начала работать актрисой Театра-студии киноактера - нынче Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

В кино дебютировала в 1964 году, сыграв в фильме Марка Орлова Страницы первой любви. Она продолжала сниматься в кино параллельно с работой в театре. Популярность к Мещеряковой пришла после детектива Владимира Назарова Хозяин тайги (1968) где она снялась вместе с Валерием Золотухиным.

На 70-80 гг попался пик ее деятельности и популярности. Снималась даже в Бригаде.

Алла Мещерякова снялась в криминальном сериале Бригада, в роли матери героя Павла Майкова. Также зрители могли видеть ее в фильмах А поутру они проснулись (2003), Однажды в Ростове (2012). Она не переставала сниматься до 2017 года.

Алла Мещерякова - семья

22 декабря 1962 года Алла Мещерякова вышла замуж за режиссера-документалиста Владимира Коновалова. В браке родилось двое детей: дочь Наталья (1967), экономист, и сын Федор (1981), также экономист, кандидат экономических наук. У актрисы осталось пятеро внуков: Аркадий, Анисья, Мария, Владимир и Дмитрий.

Алла Мещерякова - фильмография