"Незаконно ушел": Арам Арзуманян разоткровенничался о Танцах со звездами

Арам Арзуманян / Instagram

Украинский актер Арам Арзуманян после вылета из 5 эфира шоу Танці з зірками сделал неожиданное признание и растрогал пользователей сети.

Арам Арзуманян в Instagram откровенно рассказал, что для него значат Танці з зірками.

"Ну вот и настал тот последний для нас с Тоней эфир. Спасибо, что были с нами! Спасибо за поддержку! Спасибо, что видели, как я развивался в танцах от эфира к эфиру! Я правда полюбил настоящие спортивные бальные танцы. Потерял 8 кг веса, но при этом появилось много новых друзей среди участников!)) Я ушёл достойно, остальным участникам желаю честной победы!", - пишет он.

Пылкие благодарности и необычные танцы актера на шоу неожиданно начали комментировать не только фанаты, но и коллеги с шоу, и даже самые судьи Танці з зірками.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн полый 5 выпуск 27 сентября

Арам Арзуманян / Instagram

"Очень жаль. Вы круто танцевали, столько позитива и искренности не излучал никто кроме вас! Вы большой молодец!!! Проклятие 5 эфира точно существует", "Видимо, этого мало",

"Незаконно ушёл. Все за тебя болели",

"Арам Арзуманян, мой брат, мой друг! Мой лучший учитель актерского мастерства. Проекты заканчиваются, а дружба - остаётся!", " с радостью помогу и дальше, трудяга"

"Вы работали на все 100%, будем скучать", "спасибо! Теперь моя очередь посмотреть на Ваше сотэню))",

На 5 эфире Арам Арзуманян и Тоня Руденко исполняли джайв под веселую музычку и были Микки и Мини Маусами.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск Арам Арзуманян и Тоня Руденко - джайв:

Напомним, что в номинацию 27 сентября попали Позитив, Арам Азруманян и Надежжа Мейхер, но меньше всего голосов набрала пара Арама Арзуманяна, хотя от судей они получили 31 - средний результат.