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Белла Хадид обнажилась на обложке глянца

23 октября 2020, 07:15

Самая популярная в мире модель Белла Хадид показала в Сети откровенные фото, которые пойдут на обложки знаменитых глянцев.

Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram

Американская модель Белла Хадид снялась в прозрачном белье для глянца Vogue Japan, и появится на обложке журнала в декабре 2020.

Белла Хадид сначала показала, а потом удалила свои фото для Vogue Japan в Instagram.

Белла Хадид рассказала, как она снималась сразу для нескольких журналов еще перед началом карантина зимой 2020, и намекнула, что кроме 3 обложек для японского Вог будет еще два журнала.

"Мы сняли это еще в феврале (забавный факт, мы сняли 3 отдельных обложки журналов и внутренние истории в тот же день во время фотосессии)", - подписала она фото.

Однако в течении дня она удалила или спрятала пост с обложками, хотя Главреду удалось сохранить фото.

На снимках Белла позирует в черной высокой шляпе с ошейником и розовым платьем-корсете, а также в прозрачном белье на черно-белом фото.

Белла Хадид продемонстрировала не только шикарную фигуру, но и разожгла фантазию снимком в белье, на котором она позирует стоя вполоборота.

Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram
Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram
Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram

Напомним, что уже несколько лет подряд Белла Хадид остается самой красивой девушкой мира. Второе место занимает ее младшая сестра Джиджи Хадид.

Во время карантина Белла Хадид не скучала, и несколько раз снималась для глянцев прямо дома - подручными средствами.

Так что выход журналов с профессиональными обложками фанаты модели ожидают с нетерпением.

Ранее певица Настя Каменских намочила грудь и засветила соски на пикантном фотою

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