Белла Хадид обнажилась на обложке глянца

Самая популярная в мире модель Белла Хадид показала в Сети откровенные фото, которые пойдут на обложки знаменитых глянцев.
Американская модель Белла Хадид снялась в прозрачном белье для глянца Vogue Japan, и появится на обложке журнала в декабре 2020.
Белла Хадид сначала показала, а потом удалила свои фото для Vogue Japan в Instagram.
Белла Хадид рассказала, как она снималась сразу для нескольких журналов еще перед началом карантина зимой 2020, и намекнула, что кроме 3 обложек для японского Вог будет еще два журнала.
"Мы сняли это еще в феврале (забавный факт, мы сняли 3 отдельных обложки журналов и внутренние истории в тот же день во время фотосессии)", - подписала она фото.
Однако в течении дня она удалила или спрятала пост с обложками, хотя Главреду удалось сохранить фото.
На снимках Белла позирует в черной высокой шляпе с ошейником и розовым платьем-корсете, а также в прозрачном белье на черно-белом фото.
Белла Хадид продемонстрировала не только шикарную фигуру, но и разожгла фантазию снимком в белье, на котором она позирует стоя вполоборота.
Напомним, что уже несколько лет подряд Белла Хадид остается самой красивой девушкой мира. Второе место занимает ее младшая сестра Джиджи Хадид.
Во время карантина Белла Хадид не скучала, и несколько раз снималась для глянцев прямо дома - подручными средствами.
Так что выход журналов с профессиональными обложками фанаты модели ожидают с нетерпением.
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