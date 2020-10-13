"Богиня музыки": Злата Огневич готовит эксклюзивный концерт в Киеве

Злата Огневич / Instagram

15 октября очаровательная Злата Огневич выступит с камерным концертом "Богиня" в столичном Caribbean Club Concert Hall. Певица подарит поклонникам эксклюзивный концерт – в продаже только 100 билетов.

"Мы готовим для вас особый акустический концерт, это мой музыкальный дневник, в который я собрала лучшие истории о личном", - поделилась Злата Огневич.

В камерной атмосфере Caribbean Club Concert Hall певица представит свои известные хиты "Солодка кара", "Танцювати", "Єдиний", "Долоні", "Дo мене" в акустическом звучании.Читайте такжеМакс Барских презентовал уникальный альбом 1990

Также 15 октября впервые состоится live-премьера песен с нового альбома "Богиня", презентация которого состоялась недавно на всех стриминговых платформах.

Композиции, которые вошли в новый альбом, были созданы Златой Огневич в творческом тандеме с Андреем Хлывнюком, Eyra (Светлана Кравчук), Morphon, Вадимом Лисицой, Михаилом Кошевым, The Maneken и Виталием Телезиным.

Злата Огневич - концерт 15-10-2020 / Пресс-служба

Над песнями певицы работают лучшие украинские музыканты, а в ее творческом багаже дуэты с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участие в концерте Монсеррат Кабалье.

15 октября Злата Огневич споет только для 100 зрителей. Сопровождать певицу будет виртуозный музыкальный коллектив Kaska Records Band в составе: Анатолий Шмаргун – барабаны, перкуссия, Александр Лозовский – гитара, Алексей Нестеренко – бас, Алексей Герман – клавишные, труба.

Количество мест ограничено, купить билеты можнона сайте.