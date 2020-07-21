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Умер певец Бока - Борис Давидян

В Америке умер знаменитый шансонье Бока - Борис Давидян на 72 году жизни.

21 июля 2020, 11:57
Борис Давидян
Борис Давидян - причина смерти / @aramartirosyan

Борис Давидян умер в Лос-Анджелесе в 71 год. Он страдал от продолжительной болезни легких.

О смерти Борила Давидяна сообщает журналист Ваге Казарян в своем Facebook и певица Ару Мартиросяна.

"RIP Борис Давидян (Бока)... очень грустно", - пишет он.

Отмечается, что Бока умер после продолжительной болезни, у певца были проблемы с легкими. Артисту был 71 год.

Пока что отсутствует информация о том, связана ли смерть Бориса Давидяна с Covid-19.

Ваге Казарян узнал о смерти Бориса Давидяна от общих друзей.

Бока — исполнитель таких песен, как Доля воровская, Цавт танем, Джана, Али-Баба и Звенит звонок.

Борис Давидян - биография

Бока родился 28 апреля 1949 года в Баку в армянской семье. Он интересовался музыкой, окончил музыкальную школу, потом закончил Ташкентский автодорожный институт. Читайте такжеУмер создатель Олимпийского мишки Виктор ЧижиковОн записал свой первый альбом в 1972 году. Потом начал петь и выступать, исполнял даже песни Высоцкого, получил широкую популярность в СССР.

В 1988 году посетил США, где записал альбом Доля воровская.

В 1989 году покинул Баку из-за политических перемен, потом некоторое время проживал в Ереване.

В 1995 году мигрировал в США, так как дома на него завели уголовное дело о хранении оружия. Там жил и работал до 2020 года.

У Бориса Давивяна осталась жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них – певец Жока, который часто исполняет песни дедушки.

Бока - Доля Воровская смотреть на ютуб песню:

Борис Давидян - песни и дискография

Альбомы:

  • 1972 г. Первый концерт
  • 1973 г. Второй концерт
  • 1974 г. Третий концерт
  • 1979 г. Четвертый концерт в Баку
  • 1981 г. Пятый концерт Опять в Тбилиси
  • 1982 г. Шестой концерт (при участии Исаака Ландера и Гарика Казаряна)
  • 1988 г. Доля воровская
  • 1995 г. Воспоминания
  • 1996 г. Привет из Америки
  • 1997 г. Для всех друзей
  • 2002 г. Мам, я твой сын…
  • 2003 г. Мой отец
  • 2005 г. Концерт в городе Владимире (DVD)
  • 2006 г. Концерт в Лесном (DVD)
  • 2007 г. Моя доля
  • 2008 г Мой отец
  • 2008 г Мой город
  • 2011 г Цена жизни
  • 2016 г Жить и любить

Синглы:

  • Али-Баба (1996)
  • Беженцы (1995)
  • В глазах туман (1997)
  • Вино в бокале (1999)
  • Где ты, юность моя (1995)
  • Джана (1999)
  • Долина солнца (1995)
  • Доля воровская (1975)
  • Ду-ду (2003)
  • Душа моя (2007)
  • Зараза (1997)
  • Звенит звонок (1980)
  • Колдун (1998)
  • Мама я твой сын (2006)
  • Молодость (2006)
  • На что похожи облака... (1995)
  • Письмо к матери (1979)
  • Поздней осенней порой (1995)
  • Рыжая (1975)
  • Тук-тук (2003)
  • Цавт танем (1975)

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