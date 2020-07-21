Умер певец Бока - Борис Давидян

Борис Давидян - причина смерти / @aramartirosyan

Борис Давидян умер в Лос-Анджелесе в 71 год. Он страдал от продолжительной болезни легких.

О смерти Борила Давидяна сообщает журналист Ваге Казарян в своем Facebook и певица Ару Мартиросяна.

"RIP Борис Давидян (Бока)... очень грустно", - пишет он.

Отмечается, что Бока умер после продолжительной болезни, у певца были проблемы с легкими. Артисту был 71 год.

Пока что отсутствует информация о том, связана ли смерть Бориса Давидяна с Covid-19.

Ваге Казарян узнал о смерти Бориса Давидяна от общих друзей.

Бока — исполнитель таких песен, как Доля воровская, Цавт танем, Джана, Али-Баба и Звенит звонок.

Борис Давидян - биография

Бока родился 28 апреля 1949 года в Баку в армянской семье. Он интересовался музыкой, окончил музыкальную школу, потом закончил Ташкентский автодорожный институт. Читайте такжеУмер создатель Олимпийского мишки Виктор ЧижиковОн записал свой первый альбом в 1972 году. Потом начал петь и выступать, исполнял даже песни Высоцкого, получил широкую популярность в СССР.

В 1988 году посетил США, где записал альбом Доля воровская.

В 1989 году покинул Баку из-за политических перемен, потом некоторое время проживал в Ереване.

В 1995 году мигрировал в США, так как дома на него завели уголовное дело о хранении оружия. Там жил и работал до 2020 года.

У Бориса Давивяна осталась жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них – певец Жока, который часто исполняет песни дедушки.

Бока - Доля Воровская смотреть на ютуб песню:

Борис Давидян - песни и дискография

Альбомы:

1972 г. Первый концерт

1973 г. Второй концерт

1974 г. Третий концерт

1979 г. Четвертый концерт в Баку

1981 г. Пятый концерт Опять в Тбилиси

1982 г. Шестой концерт (при участии Исаака Ландера и Гарика Казаряна)

1988 г. Доля воровская

1995 г. Воспоминания

1996 г. Привет из Америки

1997 г. Для всех друзей

2002 г. Мам, я твой сын…

2003 г. Мой отец

2005 г. Концерт в городе Владимире (DVD)

2006 г. Концерт в Лесном (DVD)

2007 г. Моя доля

2008 г Мой отец

2008 г Мой город

2011 г Цена жизни

2016 г Жить и любить

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