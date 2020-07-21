Умер певец Бока - Борис Давидян

Борис Давидян умер в Лос-Анджелесе в 71 год. Он страдал от продолжительной болезни легких.
О смерти Борила Давидяна сообщает журналист Ваге Казарян в своем Facebook и певица Ару Мартиросяна.
"RIP Борис Давидян (Бока)... очень грустно", - пишет он.
Отмечается, что Бока умер после продолжительной болезни, у певца были проблемы с легкими. Артисту был 71 год.
Пока что отсутствует информация о том, связана ли смерть Бориса Давидяна с Covid-19.
Ваге Казарян узнал о смерти Бориса Давидяна от общих друзей.
Бока — исполнитель таких песен, как Доля воровская, Цавт танем, Джана, Али-Баба и Звенит звонок.
Борис Давидян - биография
Бока родился 28 апреля 1949 года в Баку в армянской семье. Он интересовался музыкой, окончил музыкальную школу, потом закончил Ташкентский автодорожный институт. Читайте такжеУмер создатель Олимпийского мишки Виктор ЧижиковОн записал свой первый альбом в 1972 году. Потом начал петь и выступать, исполнял даже песни Высоцкого, получил широкую популярность в СССР.
В 1988 году посетил США, где записал альбом Доля воровская.
В 1989 году покинул Баку из-за политических перемен, потом некоторое время проживал в Ереване.
В 1995 году мигрировал в США, так как дома на него завели уголовное дело о хранении оружия. Там жил и работал до 2020 года.
У Бориса Давивяна осталась жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них – певец Жока, который часто исполняет песни дедушки.
Бока - Доля Воровская смотреть на ютуб песню:
Борис Давидян - песни и дискография
Альбомы:
- 1972 г. Первый концерт
- 1973 г. Второй концерт
- 1974 г. Третий концерт
- 1979 г. Четвертый концерт в Баку
- 1981 г. Пятый концерт Опять в Тбилиси
- 1982 г. Шестой концерт (при участии Исаака Ландера и Гарика Казаряна)
- 1988 г. Доля воровская
- 1995 г. Воспоминания
- 1996 г. Привет из Америки
- 1997 г. Для всех друзей
- 2002 г. Мам, я твой сын…
- 2003 г. Мой отец
- 2005 г. Концерт в городе Владимире (DVD)
- 2006 г. Концерт в Лесном (DVD)
- 2007 г. Моя доля
- 2008 г Мой отец
- 2008 г Мой город
- 2011 г Цена жизни
- 2016 г Жить и любить
Синглы:
- Али-Баба (1996)
- Беженцы (1995)
- В глазах туман (1997)
- Вино в бокале (1999)
- Где ты, юность моя (1995)
- Джана (1999)
- Долина солнца (1995)
- Доля воровская (1975)
- Ду-ду (2003)
- Душа моя (2007)
- Зараза (1997)
- Звенит звонок (1980)
- Колдун (1998)
- Мама я твой сын (2006)
- Молодость (2006)
- На что похожи облака... (1995)
- Письмо к матери (1979)
- Поздней осенней порой (1995)
- Рыжая (1975)
- Тук-тук (2003)
- Цавт танем (1975)