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Чего ни в коем случае нельзя говорит мужчине - самые неприятные фразы

31 июля 2020, 01:32

Есть фразы, которые мотивируют становиться вторую половинку лучше. А есть слова, которые разрушают отношения. Какой список фраз, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить мужчине - рассказал психолог.

Фразы для мужчин
Какие фразы нельзя говорить мужчине / Pixabay

Работа над отношениями - одна из самых тяжелых. Есть фразы, который никогда нельзя говорить женщинам, но есть и список фраз-разрушителей отношений для мужчин.

Что нельзя говорить мужчине – рассказал ведущий Кохання на виживання, который показывает Новый канал, психолог по образованию Олег Кензов. А теперь признайтесь честно, вы хоть раз использовали такие изречения?

Я сама справлюсь

Есть две крайности: когда женщина слишком зависима от партнера и перекладывает на него свою жизнь. Или когда женщина настолько независима, что на любое предложение о помощи со стороны партнера говорит: "Я сама!". Со временем мужчина расслабляется и перестает участвовать в семейной жизни, он ничего не решает, а женщина жалуется, что нашла себе бесхребетного мужа.

Вместо этого говорите: "Мне важно, когда ты мне помогаешь".

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Твой брат, твой друг…

Сравнение не в пользу второй половинки оставляет очень глубокую рану. Такие фразы часто произносят, чтобы мотивировать мужчину становиться лучше, а получается совершенно обратный эффект. Это то же самое, если бы ваш любимый говорил: "Посмотри, вот твоя подруга выглядит просто шикарно, не то, что ты"

Вместо этого стоит говорить: похвалы, акцентировать внимание на хороших качествах второй половинки.

У тебя ничего не получится

Эта фраза убивает веру в себя. Зачастую женщины говорят ее, когда муж или парень делится своими планами и мечтами. В итоге у второй половинки пропадают любые амбиции. Если кто-то думал, что такое говорят только невнимательные мужчины своим половинкам, то они глубоко ошиблись.

Вместо этого говорить: "Ты молодец! У тебя все получится! Я в тебя верю!"

Олег Кензов
Олег Кензов - фразы для мужчин / Новый канал

Ты никогда не…

В продолжение этой фразы часто добавляют то, что не делает мужчина. "Ты никогда не даришь мне цветы", "Ты никогда мне не помогаешь". Подобное женщины говорят, чтобы мужчина изменил поведение, но этого не происходит. Просто он воспринимает упреки за истину. И если по словам любимой он никогда не дарит цветы, то и не будет этого делать.

Вместо этого говорить: "Я была бы очень рада, если бы ты мне (помогал, дарил цветы и т.д.) чаще".

Я же тебе говорила

Эту фразу женщина произносят, когда мужчина накосячил, а они предупреждала его о последствиях. Поверьте, парень сам знает о своей ошибке. Не нужно ему два раза "бить молотком по голове". Лучше просто промолчать.

Вместо этого говорить: "Мне очень жаль".

Этот список не конечен, не стоит употреблять фразы типа "или я, или..." - ведь поставьте себя на его место - какая была бы реакция на такое заявление?

Также, если не хотите разрыва отношений, не стоит говорить: "Где тебя носит?", "Ты не мужчина!", "О чем ты думал?", "Я тебя не уважаю", "Ты не умеешь... (целовать, обнимать, зарабатывать, готовить...)", "Что там у тебя с деньгами?". Все эти вопросы всегда ведут к выяснениям отношений, которые могут закончиться фатально.

Если вы хотите сохранит отношения, обсуждать животрепещущие вопросы стоит рассудительно и не накапливать в себе негатив.

Кстати, если вы не хотите себе экстремальных отношений, как в реалити Кохання на виживання, то эти фразы лучше не произносить и в сторону женщин.

Новые выпуски шоу Кохання на виживання выйдут осенью на Новом канале.

Олег Кензов отношения новости шоу бизнеса жизнь психология Новый канал
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