Чем полезен фенхель: Панкова раскрыла свойства и применение растения

Фенхель / Pixabay

По рекомендациям разных специалистов фенхель помогает и для иммунитета и для похудения и для лечения кишечных заболеваний. Украинская гастро блогер, кулинарный эксперт и телеведущая шоу Ревизор Юлия Панкова рассказала, чем действительно полезен фенхель

Фенхель - настоящее счастье для осеннего меню. Ведь в этот период блюдам недостает свежей зелени. А еще в растении много белка, который даст любой пищи то, что можно назвать "сытность". Фенхель можно есть свежим, добавлять в салаты и коктейли.Читайте такжеЧем полезна клюква: Юлия Панкова раскрыла секрет

"Фенхель называют "аптечным укропом" Внешне он действительно очень похож на знакомый всем укроп. Он привлекает многих гурманов своим сладковатым вкусом, свежим анисовым запахом и низкой калорийностью. Его листья люблю добавлять в салаты, овощные рагу и блюда из риса. Чаще всего фенхель используют как один из ингредиентов в блюдах французской и итальянской кухни", говорит ведущая Ревизора, который показывает Новый канал.

Юлия Панкова / Пресс-служба

По словам Юли, нет противопоказаний к применению фенхеля в лечебных целях. Он влияет на иммунитет, нервную систему и улучшает сон.

"Его используют для укрепления иммунитета и при простудных и вирусных заболеваниях, - рассказывает девушка. - А еще он успокаивает нервную систему и улучшает сон".

Ведущая рекомендует употреблять фенхель людям, которые сидят на диете.

"Растение притупляет чувство голода, - объясняет девушка. - Зато насыщает организм полезными микроэлементами и витаминами. Добавьте его в свой рацион питания и будьте всегда здоровыми и энергичными!".

Напомним, летом на Новом канале вышел 11 сезон шоу Ревизор с Юлией Панковой, и после его успеха, Новый канал пока не отказался от съемок 12 сезона. Однако точной информации о съемках и дате выхода пока что нет.