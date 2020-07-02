Нелегальные препараты и инъекции: В Киеве раскрыли черный рынок косметологии

Черный рынок косметологии в Киеве / Новый канал

Инъекции красоты помогают продлить молодость. При условии, что такие процедуры делают грамотные косметологи хорошими препаратами. Однако в Украине вам легко могут уколоть ботокс "специалисты" без медицинского образования.

Иногда "красотки" предпочитают купить уколы красоты несертифицированного производителя дешевле и без лишней ответственности. Схему незаконных продаж раскрыла журналистка проекта Тайный агент на Новом канале Елена Зборовская.

"Я нашла в интернете подозрительно дешевый препарат ценой всего в 3 тысячи гривен, в то время как сертифицированный ботокс стоит от 5 тысяч гривен. Я позвонила по указанному в объявлении номеру, и мне назначили встречу в одном из ТРЦ", поведала агент.

При покупке журналистке дали ботокс без украинского сертификата. И продавца тут же арестовали за нарушение закона "Про лекарственные препараты".Читайте такжеКак выбрать качественное свежее пиво - топ-3 совета эксперта

Но как быть уверенным, что вам в лицо колют проверенный продукт? Косметолог дала несколько советов.

"Рекомендую пациентам перед процедурой подписывать соответствующие документы, смотреть, совпадает ли название препарата в документе и на баночке. И помнить, что только три препарата ботулотоксина сертифицированы на рынке. Остальные – подпольно завезены на территорию Украины, и за их качество никто не несет ответственности", – говорит врач-косметолог Екатерина Панасенко.

Все медицинские препараты должны перевозиться при определенной температуре и влажности.

"Если их завозят подпольно – в лучшем случае вам вколют "водичку", а в худшем могут быть плачевные последствия для красоты и здоровья", - добавила она.

Что еще обнаружили журналисты Тайного агента – смотрите в понедельник в 18:00 на Новом канале.