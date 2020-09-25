Деми Ловато и Макс Эрих расстались после помолвки

Деми Ловато и Макс Эрих / Instagram

Певица Деми Ловато согласилась выйти замуж за актера Макса Эриха через 4 месяца знакомства, однако спустя два месяца после помолвки они расстались.

Счастливые отношения Деми Ловато и Макса Эриха разрушила ссора, пишет издание People.

Согласно нескольким источникам издания, пара, которая обручилась в июле и отметила шестимесячную годовщину свиданий в начале сентября, начала испытывать проблемы в течение месяца после того, как они вернулись на работу после совместного карантина в Лос-Анджелесе.

"Деми и Макс были вместе 24 часа в сутки без выходных в течение нескольких месяцев. Они жили в пузыре с нулевым стрессом, и просто веселились. Теперь они оба работают и живут на разных берегах", - сообщает инсайдер, который был в курсе их отношений со дня знакомства.

По словам этого человека у 28-летней певицы и 29-летнего актера начались серьезные конфликты, впервые за полгода.

Другой инсайдер утверждает, что отношения ухудшила "звездная болезнь" Макса Эриха, и что сама Деми Ловато говорит, что "разрыв - это хорошо".

Представители певицы и актера никак не комментируют слухи.