Деми Ловато и Макс Эрих расстались после помолвки

Певица Деми Ловато и актер Макс Эрих расстались через пару месяцев после помовки.
Певица Деми Ловато согласилась выйти замуж за актера Макса Эриха через 4 месяца знакомства, однако спустя два месяца после помолвки они расстались.
Счастливые отношения Деми Ловато и Макса Эриха разрушила ссора, пишет издание People.
Согласно нескольким источникам издания, пара, которая обручилась в июле и отметила шестимесячную годовщину свиданий в начале сентября, начала испытывать проблемы в течение месяца после того, как они вернулись на работу после совместного карантина в Лос-Анджелесе.
"Деми и Макс были вместе 24 часа в сутки без выходных в течение нескольких месяцев. Они жили в пузыре с нулевым стрессом, и просто веселились. Теперь они оба работают и живут на разных берегах", - сообщает инсайдер, который был в курсе их отношений со дня знакомства.
По словам этого человека у 28-летней певицы и 29-летнего актера начались серьезные конфликты, впервые за полгода.
Другой инсайдер утверждает, что отношения ухудшила "звездная болезнь" Макса Эриха, и что сама Деми Ловато говорит, что "разрыв - это хорошо".
Представители певицы и актера никак не комментируют слухи.
- Напомним, что о романе Деми Ловато заговорили в конце 2019-начале 2020 года, но официально отношения начали отсчитывать с марта, когда она случайно их рассекретила.
- Деми Ловато попала в кадр во время стрима Макса Эриха, когда приносила ему чай, и сама поняла, что "спалилася" по его улыбке.
- Деми Ловато и Макс Эрих начали жить вместе как раз перед началом карантина, и провели вместе каждый день полгода.