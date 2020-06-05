"Не спала по ночам": Панкова вспомнила о начале работы журналистом

Юлия Панкова / Instagram

Сегодня трудно представить мир без средств массовой информации. Журналисты ежедневно погружаются в водоворот событий, чтобы первыми обо всем узнать и создать объективный материал. По случаю Дня журналиста ведущая программы Ревизор, который снимает Новый канал, Юлия Панкова рассказала о трудностях своей профессии.

"Когда я работала журналистом, то всегда была в гуще событий и историй. Попадала в необычные места и общалась с интересными людьми. Среди них были и политики, и преступники, и бездомные, и проститутки...", – говорит Юля.

Ведущая рассказывает, что настоящим журналистом руководит душевный подъем, смелость и Читайте такжеАнтисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковойсправедливость. Не удивительно, что она естественно влилась на шоу Ревизор, где нужно проявлять все эти качества.

"Я не знаю слова "нет". Ведь чтобы узнать правду, мне пришлось научиться коммуницировать и добывать информацию из разных источников. Но я всегда придерживалась этики и моральных ценностей журналиста. Считаю, что мы, как врачи – должны помогать, а не вредить", – признается девушка.

Юлия Панкова / Новый канал

Девушка рассказала, что когда работала журналистом, ей трудно было спокойно реагировать на человеческое горе.

"Я даже не спала по ночам. Мне часто звонили люди с просьбой помочь. Кого-то захватили рейдеры, других незаконно посадили в тюрьму или отправили в психиатрическую больницу. Все эти истории пропускала через свое сердце. Я видела несправедливость и вместе со своими коллегами помогала этим людям", – признается ведущая.

Юля говорит, что лишь спустя несколько лет научилась управлять своими эмоциями и отпускать рабочие моменты.

Напомним, что Юлия Панкова снялась в 10 сезоне шоу Ревизор на Новом канале, и спецпроекте Ревизор Карантин.

Также она гастро- и тревел-блогер, в свободное время создает самый разнообразный контент.