Скукота - Dilemma сняли клип в холодильнике на вертикальное видео

Dilemma - Скукота смотреть онлайн / Пресс-служба

Новый трек Dilemma Скукота записанный при участии популярного инстаграм-блогера Кирилла Скачкова Ucupcake.

Исполнители сняли музыкальный ролик, где показывают реалии домашнего карантина. По сюжету видео - холодильник выступает в роли телепорта для удаленной связи с друзьями. Именно этот атрибут быта сейчас называют самым посещаемым местом на самоизоляции.

На своей странице в Instagram Dilemma объявила челлендж и предложила для всех, кто скучает дома, записывать под их трек Скукота видео и делиться им в соцсетях с тегом # скукотаchallenge.Читайте также"Лето снимет напряжение": Группа [О] раскрыла тайну нового клипа

"Ну что, опять ешь?! Идешь на свидание к холодильнику, потому что не можешь выйти из дома? Тогда снимай видео в Instagram или Tik Tok под наш трек Скукота и присоединяйся к нашему челенджу!", - предложили они.

Он приоткрыл дверь в мир бэкстейджа клипа.

"Несмотря на то, что в треке мы поем о том, как скучно дома, все равно мы по-прежнему остаемся в своих квартирах. Многие использовал карантин с пользой - кто-то явно научился чему-то новому, вот мы, например, сами себе сняли клип! Каждый выступил не только в роли исполнителя, автора трека, признался фронтмен группы Dilemma Евгений Jay Бардаченко.

Dilemma Скукота смотреть онлайн клип:

Напомним, Dilemma - первая украинская RnB-PARTY группа, в арсенале которого много украиноязычных суперхитов, только Скукоту они сняли на русском.

Также коллектив выпустил ЕР альбом ремиксов на один из самых успешных синглов 2019 Безумный. В период карантина группа запустил Инста-рубрику позитивных новостей #NewDay.