Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет

Дима Комаров / instagram.com/komarovmir/

На 1+1 с 24 мая стартовал новый проект - Твій день з 1+1. В эфире проекта ведущие вышли на связь с Димой Комаровым, и расспросили его о секретах шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", которое вышло на ТВ три недели назад.

У ведущего спросили о стоимости отдыха в Вилково, где он был в программе за 23 мая, а также Дима раскрыл все подробности отдыха на "украинских Мальдивах". В следующем выпуске речь будет именно об этом месте - этот тот эпизод, где они с Александром взяли на отдых своих жен.

"Я очень много про Украину хочу рассказать, и не терпится уже. Это невероятная страна и невероятные путешествия – не хуже, чем любых других странах – Мальдивы, Сейшелы… Нет, Украина – лучше, и я это докажу. Я сейчас работаю в Украине, готовлюсь к следующему выезду", - рассказал Дмитрий.

Про Вилковово Комаров рассказал, что особенности отдыха там – это стоимость, легкость добраться и сам принцип. Это может повторить каждый в любое время. Цена, по его словам – 200 грн, и в эту сумму вошли уха и вино, которыми его угощали. Также он дал совет для отдыха этим летом.

"Посоветую поехать в Карпаты, в Херсонскую область и в "украинские Мальдивы". У нас следующий выпуск посвящен этому, именно семейному отдыху. Мы взяли своих жен, и постарались построить отдых как у шейхов. Это отдых с палатками на первой линии – безлюдный пляж, коса 42 километра, национальный парк, и это доступно каждому. Один Комар точно залетел, и сделал программу. Конечно, будет мошкара, посуду нужно мыть самому, никакого рум сервиса – массу вещей нужно делать самостоятельно. При этом цена намного ниже, и впечатления, которые вы не забудете. Можно прыгнуть в поезд, машину, доехать до Херсона, там до Скадовска, и на машине", - объяснил ведущий.

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Выпуски шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" выходят еженедельно на канале 1+1 по воскресеньям.

Также смотреть шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.