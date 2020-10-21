До свадьбы с Дорофеевой: Леся Никитюк раскрыла подробности отношений с Дантесом

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк поделилась подробностями своей личной жизни на съемках шоу "Хто зверху?", которое показывает Новый канал.

Новый канал раскрывает десятки тайн звезд, о которых поклонники не могли даже догадываться благодаря одному из конкурсов на шоу "Хто зверху?". Например, Леся Никитюк в дуели с Александром Стояновым заявила, что у нее был роман с Дантесом еще пока не было Нади Дорофеевой.

"За два года до того, как Надя Дорофеева вышла замуж за Владимира Дантеса, я встречалась с Дантесом", — заявила ведущая во время конкурса Правда или ложь.

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Танцор не поверил словам Леси, но неожиданно ее история оказалась правдой. Леся Никитюк исхитрилась,и сказала правду не про того Дантеса.

"В 2013 году в Хмельницком я встречалась с одним парнем из СБУ. У него была фамилия Дантес. А вот звали его Игорь", — призналась ведущая Нового канала.

Пока что Надя Дорофеева и Дантес не пошутили в ответ на шутку Леси Никитюк, но, может, они просто не видели этот выпуск шоу.

Напомним, "Хто зверху?" выходит еженедельно по четвергам на Новом канале в 19-00.