"Думала, умру": украинская телеведущая тяжело заболела в Индии

Алина Мисечко / пресс-служба

Индия отличается тем, что рядом со сверхтехнологиями присутсвует антисанитария и катастрофическая бедность.

Во время путешествия в Мумбаи, телеведущая Нового канала Алина Мисечко "лазила" в потенциально опасной воде, чтобы обыграть Валика Чернявского в реалити "У кого больше?" на Новом канале, и подхватила тяжелую болезнь.

Девушка так не хотела терпеть наказания в случае проигрыша, что бралась за любую работу, и не ожидала такого фатального результата.

"У меня была такая работа – собирать лотосы в индийской реке, – вспоминает она. – В ту воду, если просто зайдешь, то ты уже ненормальный. Читайте такжеУкраинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗОВедь там и трупы сжигают, и вещи стирают, и коровы испражняются. От одной мысли о том, что мне в водоеме еще и работать придется – мурашки по телу. Но я все равно собирала там цветка лотоса. И намокла". - рассказала она.

Букет лотосов ведущая продала. Но заработала не только деньги.

"У меня поднялась температура, – рассказывает ведущая Нового канала. – Я уже думала, что серьезно заболела, там и умру".

Алина Мисечко / пресс-служба

Девушка отправилась в больницу, потому что для поездки им оформили страховку - это не относится к правилам шоу. В больнице ей выписали лекарства, и пришлось идти в индийскую аптеку.

"Это тоже очень интересное явление. Если помните, когда-то были такие рынки, а там палатки. Ты просто подходишь к человеку в открытой будочке. То есть, не заходишь внутрь помещения. Там нет стекла между покупателем и провизором. И вот в этой будочке я брала себе лекарства, которые потом пила", - рассказала она.

Однако, девушка пояснила, что все обошлось в конце-концов. Когда она приехала домой, сдала все возможные анализы, но все было хорошо. Алина Мисечко призналась, что было очень страшно за эту болезнь в Мумбаи.

Напомним, реалити "У кого больше?" показывает Новый канал в 19-00 по понедельникам. Также его можно смотреть онлайн на Телепортале и на ютубе Нового канала.