Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям

Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях / Пресс-служба

Объявления, расклеенные в публичных местах не всегда к чему-то обязывают людей. Иногда по ним легко попасть на мошенников - это проверила Елена-Кристина Лебедь на собственном опыте.

О большинстве мошенничеств Елена-Кристина Лебедь узнает из звонков пострадавших. Так было и в этот раз. Телеведущей позвонила женщина и пожаловалась на компьютерного мастера. Его контакты пострадавшая нашла в объявлении на двери подъезда. Елена-Кристина Лебедь, телеведущая Аферистов в сетях, которых показывает Новый канал, решила проверить, случайная это неудача или мошенничество.

"Мы взяли исправный ноутбук, а все проблемы придумали, – говорит ведущая. – А чтобы проверить, действительно ли технику ремонтируют, закрасили все болты синей краской. Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь попала к секс-мошенникуЕсли ноутбук попытаются раскрутить – краска слезет".

Мастер действительно приписал ноутбуку множество неисправностей и предложил забрать на несколько дней. Более того, попросил всю сумму за ремонт заранее, ограничившись массой непонятных объяснений.

"Он говорил терминами, которые мало кто поймет, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Все для того, чтобы забрать ноутбук. Внимание! Никогда не отдавайте свою технику незнакомом мастеру. Акты, которые он вам предоставит, не являются доказательством честности компании. Их можно скачать из интернета даже с печатями".

Елена-Кристина Лебедь ремонт ноутбука / ПРесс-служба

Но свой ноутбук ведущая Аферистов в сетях все же отдала, и попрощалась с ним. Она действительно убедилась: ремонтировать его никто не собирается. Более того, отдавать тоже. Как выяснила команда проекта Нового канала, липовые мастера выманивали не только деньги, но и забирали технику, основываясь на незнании клиентов.

Какие услуги или товары еще приносят опасность мошенничества можно узнать из новых выпуском проекта Аферисты в сетях. Смотрите каждый вторник Аферисты в сетях в 19:00 на Новом канале.