УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям

Телеведущая Елена-Кристина лебедь решила воспользоваться объявлениями, которые развешивают на подъездах и в публичных местах, и попала на мошенника.

3 июля 2020, 10:18
Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях
Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях / Пресс-служба

Объявления, расклеенные в публичных местах не всегда к чему-то обязывают людей. Иногда по ним легко попасть на мошенников - это проверила Елена-Кристина Лебедь на собственном опыте.

О большинстве мошенничеств Елена-Кристина Лебедь узнает из звонков пострадавших. Так было и в этот раз. Телеведущей позвонила женщина и пожаловалась на компьютерного мастера. Его контакты пострадавшая нашла в объявлении на двери подъезда. Елена-Кристина Лебедь, телеведущая Аферистов в сетях, которых показывает Новый канал, решила проверить, случайная это неудача или мошенничество.

"Мы взяли исправный ноутбук, а все проблемы придумали, – говорит ведущая. – А чтобы проверить, действительно ли технику ремонтируют, закрасили все болты синей краской. Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь попала к секс-мошенникуЕсли ноутбук попытаются раскрутить – краска слезет".

Мастер действительно приписал ноутбуку множество неисправностей и предложил забрать на несколько дней. Более того, попросил всю сумму за ремонт заранее, ограничившись массой непонятных объяснений.

"Он говорил терминами, которые мало кто поймет, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Все для того, чтобы забрать ноутбук. Внимание! Никогда не отдавайте свою технику незнакомом мастеру. Акты, которые он вам предоставит, не являются доказательством честности компании. Их можно скачать из интернета даже с печатями".

Елена-Кристина Лебедь ремонт ноутбука
Елена-Кристина Лебедь ремонт ноутбука / ПРесс-служба

Но свой ноутбук ведущая Аферистов в сетях все же отдала, и попрощалась с ним. Она действительно убедилась: ремонтировать его никто не собирается. Более того, отдавать тоже. Как выяснила команда проекта Нового канала, липовые мастера выманивали не только деньги, но и забирали технику, основываясь на незнании клиентов.

Какие услуги или товары еще приносят опасность мошенничества можно узнать из новых выпуском проекта Аферисты в сетях. Смотрите каждый вторник Аферисты в сетях в 19:00 на Новом канале.

Елена-Кристина Лебедь новости шоу бизнеса мошенники Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:45
Сериал Великая продлили на 2 сезон
10:39
Экс-посол озвучил примерные сроки встречи Зеленского и Трампа
10:38
Если бы я был Путиным, вот что бы я сделал с Украиной мнение
10:18
Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям
10:09
"Долбое*ы, как ты, тут лазят": Кличко набросился на руфера Мустанга Видео
09:55
Чат с экспертом-международником Илией Кусой
09:49
Референдум по обнулению - самый большой проигрыш Путина мнение
09:41
Экс-посол США пригрозил России новыми "самыми тяжелыми" санкциями
09:34
"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция
09:26
Болит зуб: названы домашние средства от боли
09:07
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля Видео
09:06
У Зеленского назвали главную проблему Смолия на посту главы НБУ Видео
08:54
Главный инфекционист США предупредил о новой опасности коронавируса Видео
08:41
Covid-19 в Украине преодолел новую психологическую отметку Видео
08:40
На чем основываются страшилки шоколадолюбов по поводу отставки Смолия мнение
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
07:58
Курс доллара в Украине поставил антирекорд
07:36
Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины
06:54
Чем грозят Украине правки в российскую конституцию мнение
06:33
Двум знакам Зодиака в июле грозят "удары" по здоровью – астролог
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять