УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Задорнова публично обнажилась

8 мая 2020, 13:27

Елена Задорнова поделилась пикантным фото в соцсетях и взбудоражила фантазию поклонников.

Елена Задорнова
Елена Задорнова / Instagram

Елена Задорнова опубликовала провокационное фото, на котором свою наготу прикрыла только гитарой.

Елена Задорнова показала привлекательную фигуру и написала стих в Instagram.

"В неожиданной Одежде,

Оторвав тугую Нить,

Буду Вечно, как и прежде,

Куртуазно Маньерить

Под Цветами винограда,

И в кругу Весёлых Муз,

Расскажу, что за Награда

Наш безбашенный Союз.

Там, где Хвост виляет задом,

Расскажу о наших Снах

Не описанных Де Садом,

Что отныне не Монах.

Хоть Бушую я отчасти

Как Ночной Девятый Вал,

Расскажи о нашем Счастье,

Что навзрыд отвоевал?

Я недавно заскучала

Попросив послать Гонца

Лишь в Счастливое Начало

Необычного Конца.

Как в прибрежном Аватаре

Золотящийся Песок

Мне сыграет на Гитаре

Незнакомый Нам Вальсок", - пишет Задорнова.

33-летняя Елена Задорнова поделилась голым фото, сдобренным стихами собственного сочинения, которые она часто публикует.

Елена Задорнова
Елена Задорнова / Instagram

Елена родилась от второй жены Задорнова — Алены Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.

Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.

Ранее звезда Квартала туго натянула купальник между ног на откровенном фото

Михаил Задорнов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Дочь Задорнова публично обнажилась». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:50
В Киеве в больнице мужчина организовал поножовщину: фото 18+
13:45
"Пародия на СССР": в "ЛНР" детей заставили читать хвалебные стихи "министру" Видео
13:27
Дочь Задорнова публично обнажилась
13:15
Главу Нацкорпуса Билецкого обвинили в избиении ветеранов Азова из-за дела Стерненко
13:10
Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским
13:04
Холостяк сломал спину во время съемок
12:57
Гороскоп на 9 мая для всех знаков Зодиака: признание в любви и влиятельный покровитель
12:49
Ученые назвали главную причину распространения коронавируса Видео
12:49
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 8 мая
12:34
В МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили
12:27
Звезда Танцев со звездами заболела коронавирусом
12:27
В Минздраве выразили недовольство "слишком низкими" расценками в больницах
12:05
Когда будет второй концерт #Даруйповiтря с украинскими звездами Видео
12:03
Ученые нашли способ добывать сильные антивирусные антитела
12:01
Карантин с 11 мая в некоторых областях Украины могут усилить - Минздрав Видео
11:26
Россия уже на пятом месте: коронавирус нашли еще у более 10 тысяч россиян Видео
11:22
Что будет с курсом без транша МВФ: эксперт дал неутешительный прогноз
10:48
"Ядерное - оружие мира": священник РПЦ рассказал, зачем нужно освящать атомные бомбы
10:39
Грузия отозвала посла из Киева: в чем причина
10:31
Украинцам давно пора повзрослеть мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять