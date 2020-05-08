Дочь Задорнова публично обнажилась

Елена Задорнова / Instagram

Елена Задорнова опубликовала провокационное фото, на котором свою наготу прикрыла только гитарой.

Елена Задорнова показала привлекательную фигуру и написала стих в Instagram.

"В неожиданной Одежде,

Оторвав тугую Нить,

Буду Вечно, как и прежде,

Куртуазно Маньерить

Под Цветами винограда,

И в кругу Весёлых Муз,

Расскажу, что за Награда

Наш безбашенный Союз.

Там, где Хвост виляет задом,

Расскажу о наших Снах

Не описанных Де Садом,

Что отныне не Монах.

Хоть Бушую я отчасти

Как Ночной Девятый Вал,

Расскажи о нашем Счастье,

Что навзрыд отвоевал?

Я недавно заскучала

Попросив послать Гонца

Лишь в Счастливое Начало

Необычного Конца.

Как в прибрежном Аватаре

Золотящийся Песок

Мне сыграет на Гитаре

Незнакомый Нам Вальсок", - пишет Задорнова.

33-летняя Елена Задорнова поделилась голым фото, сдобренным стихами собственного сочинения, которые она часто публикует.

Елена Задорнова / Instagram

Елена родилась от второй жены Задорнова — Алены Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.

Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.

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