Дочь Задорнова публично обнажилась

Елена Задорнова поделилась пикантным фото в соцсетях и взбудоражила фантазию поклонников.
Елена Задорнова опубликовала провокационное фото, на котором свою наготу прикрыла только гитарой.
Елена Задорнова показала привлекательную фигуру и написала стих в Instagram.
"В неожиданной Одежде,
Оторвав тугую Нить,
Буду Вечно, как и прежде,
Куртуазно Маньерить
Под Цветами винограда,
И в кругу Весёлых Муз,
Расскажу, что за Награда
Наш безбашенный Союз.
Там, где Хвост виляет задом,
Расскажу о наших Снах
Не описанных Де Садом,
Что отныне не Монах.
Хоть Бушую я отчасти
Как Ночной Девятый Вал,
Расскажи о нашем Счастье,
Что навзрыд отвоевал?
Я недавно заскучала
Попросив послать Гонца
Лишь в Счастливое Начало
Необычного Конца.
Как в прибрежном Аватаре
Золотящийся Песок
Мне сыграет на Гитаре
Незнакомый Нам Вальсок", - пишет Задорнова.
33-летняя Елена Задорнова поделилась голым фото, сдобренным стихами собственного сочинения, которые она часто публикует.
Елена родилась от второй жены Задорнова — Алены Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.
Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.
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