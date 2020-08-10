Юрий Бардаш женился на киевской модели

Известный музыкант со своим стилем Юрий Бардаш женился вновь после развода.
Музыкальный продюсер участник групп Нервы и Грибы Юрий Бардаш женился во второй раз - на модели Елизавете Коцюбе.
Модель уже давно показывала фото с Юрием Бардашем - их отношения, которые особо не афишировались длились уже какое-то время.
Почти год назад Елизавета показывала в своем Instagram милое фото с Бардашем.
"Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!", - порадовал Юрий Бардаш своих поклонников.
Он опубликовал цветное фото со своей молодой женой в Instagram, где он на свадьбу собрался в сером пиджаке и и черной футболке, а его жена примерила белое свадебное платье-мини со шлейфом и открытыми плечами и спиной.
"Первое фото с мужем", - опубликовала у себя такое же фото только черно-белое Елизавета.
В Instagram она сменила свою фамилию на Бардаш.
Свадьба прошла 8 августа в субботу, а в соцсетях пару поздравили украинские и российские исполнители и музыканты.
Напомним, что Юрий Бардаш женился второй раз - у него уже есть сын от бывшей жены Кристины Герасимовой, которая выступала под псевдонимом ЛУНА, и изменяла ему с музыкальным продюсером. Супруги развелись со скандалом из-за измены Кристины.
Известно, что артистка загуляла с другом Юрия, саунд-продюсером Александром Волощуком. Юрий Бардаш тяжело переживал измену жены.