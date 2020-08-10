Юрий Бардаш женился на киевской модели

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба / Instagram

Музыкальный продюсер участник групп Нервы и Грибы Юрий Бардаш женился во второй раз - на модели Елизавете Коцюбе.

Модель уже давно показывала фото с Юрием Бардашем - их отношения, которые особо не афишировались длились уже какое-то время.

Почти год назад Елизавета показывала в своем Instagram милое фото с Бардашем.

"Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!", - порадовал Юрий Бардаш своих поклонников.

Он опубликовал цветное фото со своей молодой женой в Instagram, где он на свадьбу собрался в сером пиджаке и и черной футболке, а его жена примерила белое свадебное платье-мини со шлейфом и открытыми плечами и спиной.

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба / Instagram

"Первое фото с мужем", - опубликовала у себя такое же фото только черно-белое Елизавета.

В Instagram она сменила свою фамилию на Бардаш.

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба / Instagram

Свадьба прошла 8 августа в субботу, а в соцсетях пару поздравили украинские и российские исполнители и музыканты.

Напомним, что Юрий Бардаш женился второй раз - у него уже есть сын от бывшей жены Кристины Герасимовой, которая выступала под псевдонимом ЛУНА, и изменяла ему с музыкальным продюсером. Супруги развелись со скандалом из-за измены Кристины.

Известно, что артистка загуляла с другом Юрия, саунд-продюсером Александром Волощуком. Юрий Бардаш тяжело переживал измену жены.