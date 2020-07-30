Энди Картрайт / Instagram

Энди Картрайт умер 25 июля, но его жена Марина скрывала это 4 дня, а потом расчленила тело, и зачем-то простирала органы в стиральной машине, а части тела начала солить

Резать мужа Марине Кохал помогала её мать, пишет телеграм-канал Baza.

"Следователи пока изучают улики и они уже наткнулись на несколько удивительных зацепок и странностей", - говорится в сообщении.

Криминалисты обнаружили, что все конечности были отпилены практически идеально — можно сказать, работал профессионал, что не особо вяжется с признанием Марины, что это было тяжело делать.

Но это не самое странное — внутренние органы трупа Марина зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела вывалила в соли.

"Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата", - добавили СМИ.Читайте также"Постирала и вываляла в соли": тело Энди Картрайта "разделывал" профессионал

Помогала ей во всем ее мать, в то время, как ребенок был дома, пишет KP.ru

"В день смерти соседка рэпера Энди Картрайта слышала истошный детский крик. Он не был похож на обычный плач, скорее на внезапную истерику. Собралась вызвать полицию, но крики резко прекратились", - говорится в сообщении.

До сих пор неизвестно, где именно был ребенок, и что делал, пока мать расчленяла тело. Но когда приехала полиция, первым из квартиры вывели его.

Марина вычистила всю квартиру — если бы не пять черных мешков, её муж реально мог бы остаться пропавшим без вести. С запахами, которые наводнили квартиру, Кохал боролась с помощью благовоний.

Следствие удивило, что шприц из-за которого у Картрайта якобы случилась передозировка Кохал случайно выкинула. Что еще интересно — друзья Александра Юшко говорят, что у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял.

Сейчас она задержана, а её маму, которая помогала разобраться с зятем отправили под подписку о невыезде.