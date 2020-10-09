"Футбол теряет эрекцию": Ирина Морозюк похвасталась своими "мячиками"

Ирина Морозюк / Instagram

Инста-блогерша бывшая футболиста Морозюка Ирина взбудоражила своих поклонников весьма пикантным фото в Instagram.

Ирина Морозюк в экстремально крошечном бикини показала развратное фото и сделала предложение поклонникам.

"Друзья) маленький конкурс. Кто напишет больше всего комментарий под этим фото , получит 700 грн на счёт", - пишет Ирина.

На фото Морозюк позирует на пляже в голубом бикини и бандане. Экстремально крошечное бикини Ирины Морозюк позволило поклонникам насладиться всеми достоинствами стройной фигуры девушки, ее большой и сочной грудью, аппетитными бедрами, которые в этот раз совершенно не скрыты за крошечными трусиками-ниточками.

Благодаря конкурсу, комментариев Морозюк получила едва ли не больше, чем лайков на фото.

Ирина Морозюк / Instagram

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