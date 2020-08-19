Футболист вернулся к жене: Ирина Морозюк помирилась с мужем

Ирина Морозюк / Пресс-служба

Ирина Морозюк не скрывала своего мужа Николая, когда он пересекся с ней на отдыхе в Турции, и теперь ответила на вопрос о том, помирились они, или нет.

Ирина рассказала в интервью ведущей реалити У кого больше?, которое скоро будет показывать Новый канал, Анне Олицкой.

Слухи о том, что бывший игрок Динамо нынче вернулся к своей эпатажной жене, возникли после их недавнего совместного отдыха в Турции. Женщина не скрывала присутствие экс-возлюбленного и демонстрировала его в своих Insta-stories.

"Коля спросил, не против ли я, если он присоединится. Ответила ему: "Конечно, нет". Но он решил сделать сюрприз и приехал даже быстрее. Это была такая смешная ситуация. Мы сидели в лобби отеля, к нам подошел ассистент и спросил у меня: "Там на ресепшине Николай Морозюк. Читайте такжеУ кого більше 2020 - семейные пары устроили соперничество в новом шоуОн будет с вами проживать?" Я подошла к Коле, мы долго обнимались, так как не виделись пять месяцев. Он даже сделал мне приятное и сказал, что давно у него так ножки не дрожали (улыбается)", – рассказала Ирина Морозюк в интервью Анне Олицкой для ее YouTube-канала.

Ирина также рассказала ведущей Нового канала, что они до сих пор официально не разведены, но в отношениях не состоят. А на вопрос Ани Олицкой, есть ли между ними интим, женщина кокетливо ответила: "С бывшими секс возможен. А почему нет, если нет никого нового? Мы ведь оба одиноки". И рассмеялась.

Ирина Морозюк в повторном интерв'ю рассказала об отношениях с Николаем:

Присутствовал украинский футболист Николай Морозюк и на праздновании дня рождения бывшей жены. И даже исполнил ее мечту – подарил Ирине повторную ринопластику.

Ранее сеть порвали откровенные фото Ирины Морозюк с отдыха в Турции, когда она впервые после расставания показала Николая в своих сториз.