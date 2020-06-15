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Звезда Будиночку на щастя рассказала об абсолютном счастье

15 июня 2020, 11:00

Актриса Галина Безрук провела весь карантин с семьей, и сделала приятные выводы. украинская актриса испытала истинное наслаждение без спа, ресторанов и городской суеты.

Галина Безрук
Галина Безрук / Instagram

Украинская актриса Галина Безрук, известная ролями в популярных фильмах и сериалах на 3-месячном карантине уделила максимум своего времени самым дорогим людям своей жизни. Звезда Будиночку на щастя была на связи со всеми своими друзьями, но время проводила с семьей и ближайшими друзьями и подругами.

Актриса Галина Безрук поведала Главреду, что соскучилась за коллегами по сериалу Будиночок на щастя, но испытала истинное счастье с семьей на карантине.

"Со своими коллегами по Будиночку на щастя я часто на связи. У нас есть группа в Viber, где мы поздравляем друг друга с праздниками, делимся шутками или просто пишем, как скучаем. Я очень соскучилась по этому проекту. Ведь над ним работает одна из самых теплых команд, которые были в моей жизни. Для меня они не просто коллеги, а родные люди. Я уже мечтаю приехать в Киев и со всеми увидеться", - сказала актриса сериала, который снимает Новый канал.Читайте такжеВиталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя

Галина Безрук может похвастаться отличной семьей - карантин оказался прекрасным поводом вдоволь провести друг с другом время, благо предложение друзей оказалось очень удачным.

"Я провела свой карантин в деревне (улыбается). Друзья предложить погостить в их домике. Потому что мы с семьей пока не обзавелись собственной дачей. Поэтому можно сказать, что все прошедшие три месяца мы провели в гостях. Зато на природе и в абсолютном счастье. Особенно, когда потеплело, и наш папа (муж Галины – российский актер Артем Алексеев – прим.ред.) начал ходить на рыбалку (улыбается)", - рассказала она.

Галина Безрук
Галина Безрук провела карантин с семьей за городом / Пресс-служба

Актриса призналась, что она начала ценить уникальные семейные моменты, которые обычно не замечаешь, и она была счастлива побыть мамой все время. В отличии от многих блогеров, она не пыталась изучать что-то новое, и выносить свою жизнь на публику.

"За карантин я не пыталась освоить новые навыки, хотела только быть мамой 24/7. Ведь когда ты работаешь, то забываешь, как это – полностью посвящать себя семье.

Зато, как и большинство, я многое переосмыслила. Научилась радоваться маленьким и простым вещам – вкусной еде, приготовленной самостоятельно, хорошей погоде... Все помнят, какая была весна. И когда наконец потеплело, мы все очень обрадовались. Когда ты находишься наедине с собой и своей семьей, то начинаешь ценить те маленькие моменты, которые не замечал раньше", - поделилась она.

А снятия карантинных ограничений не заставило актрису искать рестораны и СПА - главное, за чем она неожиданно соскучилась - профессиональный маникюр. Ей пришлось самостоятельно вспоминать, как правильно его делать себе самой.

Галина Безрук играет Машу в сериале Будиночок на щастя
Галина Безрук играет Машу в сериале Будиночок на щастя / Пресс-служба

"Знаете, после карантина у меня нет большого желания сидеть в ресторане, заказать много еды или пойти на все SPA мира. Единственное, о чем я скучала, – это за маникюром. Давно не делала его самостоятельно, но во время карантина пришлось вспомнить, как это. Поэтому после снятия ограничений в первую очередь поехала в салон, где внимательно следят за дезинфекцией, и сделала маникюр", - решила посекретничать девушка.

Напомним, в сериале Будиночок на щастя Галина играет Машу - в отличии от актрисы, ее героиня не представляет жизни без салонов красоты со СПА, массажем, и полным комплектом развлечений.

Как известно, Новый канал уже готовит 3 сезон сериала Будиночок на щастя - карантин из-за коронавируса внес свои коррективы в планы выхода, но сериал точно получит свой 3 сезон. Ближайшим временем Новый канал планирует показать его на ТВ.

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