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"Довела мужика": Кристина Асмус объявила о разводе с Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым.

22 июня 2020, 17:31
Харламов, Асмус
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым.

Российская актриса и супруга шоумена и комика Гарика Харламова Кристина Асмус объявила о своем разводе.

Соответствующей информации звезда поделилась в своем Instagram.

"Довела мужика. Простите, не удержалась. Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом", - пишет Асмус.

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Она также добавила, что актеры расстаются "без грязи, с большим уважением друг к другу".

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"Это не хайп", - написала Асмус.jpg

"И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо", - написала она.

Харламов Кристина Асмус развод
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