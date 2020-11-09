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Гастро-блогер Юлия Панкова назвала фрукт от стресса и для здоровой кожи

9 ноября 2020, 20:07

Украинская гастро- трэвел- блогер, телеведущая Юлия Панкова рассказала, какие айва имеет полезные для организма свойства.

Айва
Айва / Pixabay

Айву все чаще можно увидеть на прилавках в супермаркетах. Все потому, что люди узнают о пользе этого незаслуженно забытого фрукта.

Гастро и тревел блогер Юлия Панкова решила раскрыть своим поклонникам несколько секретов по поводу айвы.

Каждый плод - это источник витаминов. В нем содержатся: белки, жиры, углеводы и витамины А, В, С, Е. А как правильно использовать айву, рассказала ведущая программы Ревизор, который показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова в комментарии.

"Варенье из айвы поможет наладить работу пищеварительной системы, - говорит ведущая. - Читайте такжеЮлия Панкова раскрыла в чем польза и уникальные свойства свеклыНастой из листьев эффективно снизит уровень сахара в крови. Сок плода можно использовать в косметологии для очистки проблемных зон кожи лица".

А еще употребление в пищу плодов айвы поможет бороться с напряжением и стрессом, а также способствует повышению настроения.

Ревизор 11 сезон - Юлия Панкова
Ревизор 11 сезон - Юлия Панкова / Новый канал

"Вообще айва обладает полезными свойствами, которые можно использовать для лечения многих болезней, - говорит Юля. - Плод эффективно стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Магний и железо, содержащиеся в составе, поддерживают процессы кроветворения и предохраняют организм от малокровия, а калий и кальций способствуют поддержанию нормального состояния кровеносных сосудов".

Учитывая все полезные свойства айвы, ведущая советует по возможности держать баночку варенья на зиму.

Ревизор новости шоу бизнеса Новый канал Юлия Панкова
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